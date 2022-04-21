數碼e健丨卓健煥發新企業形象 元朗首間智慧診所投入服務

疫情改變醫療服務模式，紮根香港逾150載，以基層醫療照顧大眾的卓健醫療宣布改革企業形象，同時提倡前瞻性數碼醫健，在元朗世宙商場設立全港首間智慧診所，結合科技和傳統面診服務，改善求診者的醫療體驗。

卓健改革丨代表質量「Q」的醫療數碼轉型

卓健醫療全新的企業形象保留了品牌象徵性的「Q」字，代表一如既往以醫療保健質素為承諾，以專業精神及知識為基石；品牌標誌換上更鮮明的顏色、更簡約的形象，象徵注入新思維和活力。

智慧診所推行全面電子化運作 提供高效醫療體驗

隨著進入醫健新世代，將超越傳統醫療模式，透過發展數碼醫療保健令服務更以人為本，為守護大眾的健康擔當重要角色。卓健宣布在元朗世宙商場的首間智慧診所正式投入服務。

智慧診所是卓健醫療旗下首間使用數碼醫健流程的診所，醫護人員可透過專用平板電腦更流動地服務病人，於診所進行的身體檢查數據，例如血壓、血氧含量和心臟健康紀錄，均可透過醫護人員的平板電腦實時傳送至病人手機。詳細身體檢查資料不止會紀錄於電子病歷系統，讓醫護人員全面地獲得患者的病歷記錄及健康數據；同時，病人亦可透過卓健醫療手機app閱覽及自主管理身體狀況，鼓勵日常保健習慣。

此外，為了減省輪候時間，客人可先於卓健醫療手機app電子掛號、網上預約和即時通訊應用程式，預約智慧診所提供的普通科門診、牙科及體檢服務，並會收到預約提醒。卓健醫療亦透過數碼科技將診所流程電子化，所有診症登記、健康申報和體檢報告等流程均以無紙化方式完成，精簡傳統醫護行政工序同時呼應環保，醫護亦能投放更多時間與病人溝通和問診。

除全新概念診所外，卓健醫療亦強化手機app功能，提供涵蓋普通科、專科、中醫等視像診症服務及發展數碼醫健據點。透過運用科技整合線下診所和虛擬諮詢服務，將醫健支援更貼合病人需要。

卓健醫療總經理朱怡菁認為，「品牌形象革新為卓健醫療奠定重大的里程碑。隨著我們進入醫療新世代，是次品牌革新並推出首間智慧診所，印證我們決心創新，著眼發展未來醫療服務的承諾。我們會繼續投放資源發展數碼醫療保健，帶領本港擁有同樣信念的年輕人才、醫健初創公司和其他夥伴合作，使我們得以在社區內建立完善的醫療保健系統，令服務更觸手可及。」