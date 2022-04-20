消費信貸丨環聯發表2022年首季消費者脈搏報告 第五波疫情下無力償還債務續升 48%需要新借貸或再融資

第五波疫情衝擊本港今年首季的經濟活動，消費者信貸資料機構環聯今日發布2022年第一季消費脈搏調查報告，在2月14至23日訪問了1,088位香港消費者，並將所得數據比對去年第四季(調查於2021年11月1至18日進行)及第三季(調查於2021年8月16至31日進行)的統計數字，指出三分之二受訪者的家庭收入在過去3個月維持不變或下降，同時更多人表示預計無法全額繳付賬單或償還貸款，反映本港整體消費信貸狀況出現變化。

家庭財政因應疫情惡化 27%無力供款/償貸 較21年第四季增5%

環聯引述香港政府統計處的經季節性調整失業率，由去年12月的3.9%升至今年2月的4.5%，並指消費者脈搏研究的結果進一步解釋失業率上升對消費者的影響。21%受訪者表示遭到減薪，而12%受訪者表示自己或有家人失業。此外，18%受訪者表示工作時數被減少；自己或有家人被要求停薪留職的受訪者更增加5%至15%。

家庭出現財政負擔，27%人預計無法全額繳付賬單或償還貸款，較上季增加5%，與去年第二至四季的多輪調查呈現相反趨勢。而在表示無法履行財務責任的受訪者中，打算利用信貸處理帳項的人數持續上升，而計劃動用儲蓄的人數則減少(37%，較去年第四季減少五個百分點，較第三季減少八個百分點)；相反，25%的受訪者計劃只償還部分金額、19%人更計劃利用賬單假期或其他信貸通融安排，情況較去年第三及四季比略呈上升趨勢。

申請新信貸或再融資續增 符合稅季模式

經濟轉差且適逢稅季，近一半(48%)受訪者計劃申請新信貸或再融資，較去年第四季上升8%。當中46%計劃申請私人貸款，其次是信用卡(39%)及汽車貸款(33%)，惟計劃申請新信用卡的消費者有減少跡象。此外，他們亦尋求政府支援，57%受訪者表示至少在某程度上需要政府援助以應付疫情。

環聯亞太區產品技術與風險管理高級總監張家龍表示，「第五波疫情對香港社會帶來嚴重影響，並對自2021年中旬起逐步改善的消費者信心造成打擊；消費者亦更多運用信貸工具以妥善管理開支。我們過去的多輪調查顯示，一旦疫情開始緩和，市場便會迅速復甦。因此，我們有信心香港會在疫情緩和後如既往般反彈復甦。」他建議財務機構應主動接洽消費者以了解他們面對的困境，並通過數據和分析策略來有效管理客戶組合及風險。

財務機構的可持續發展實踐對消費者的信貸決策有正面影響

本季報告亦探討了消費者對「可持續發展」的態度。當中四成受訪者認為，在決定購買信貸產品或再融資時，財務機構在可持續發展方面的實踐是非常重要的考慮因素。超過八成(81%)消費者認為，如果財務機構提供與自己的碳足跡及環保行為相關聯的獎勵計劃，會影響他們信貸決策，為業界在未來設計產品方面提供了新方向。