零碳排放丨信和置業發表《減碳藍圖》致力2050年前實現目標

世界環境日將至，信和集團旗下上市公司信和置業有限公司(下稱信和置業)聯同香港科技大學，經過一年時間合作研究後，今日發表《減碳藍圖》作為全方位的淨零碳路線圖，並訂立中期減碳目標，包括為其項目進行氣候風險評估，以助完善其風險管理系統，致力實現信和置業承諾於2050年前達至零碳排放。

制定四大減量目標

信和置業自去年參與由聯合國發起的Business Ambition for l.5°C聯署運動，隨即與科大研究團隊展開硏究及數據收集，針對集團的物業發展、營運管理及協同合作三大範疇，訂定具體減碳策略及中期目標，包括：以2018年水平為基數，將每平方米的範疇一及範疇二溫室氣體排放量減少53.1％的科學基礎目標，同時就範疇三溫室氣體排放制定減量目標；以2018年水平為基數，將用電量強度減少30%；為合適的全資擁有新發展項目進行氣候風險評估；為所有合適的全資擁有新發展項目取得綠建環評金級或以上認證。

信和集團集團聯席董事黃永龍表示，「信和置業銳意於2050年前實踐淨零碳排放目標，我們很高興今年能夠再踏出一步，發表《減碳藍圖》具體描繪出集團在減碳方面的長遠策略及措施，將可持續發展融入業務各個層面，並透過進行氣候風險評估，進一步識別氣候變化對業務營運所帶來的風險和機遇。」