BIZ勝派丨企業轉型 資安制勝 Fortinet：公眾須建立網絡認知

各行各業數碼轉型已成常態，然而前線營運和後台管理數碼化，增加網絡攻擊的缺口。Fortinet香港、澳門及蒙古區域總監馮玉明Cherry認為，公司員工欠缺網絡安全認知，更易被黑客得逞，「OL胡亂點擊釣魚電郵；教育機構職員墮商業電郵詐騙；學生或家長在安排網課時誤載惡意軟件，私隱被盜等。」她指出Fortinet不止提供保安技術，還重視企業培訓與公眾教育，堵塞漏洞。

培訓縮短網絡安全技能差距

隨著混合雲端、IoT和電商平台普及，愈來愈多管理層意識到資安事故能為企業造成經濟和商譽上的損失。Cherry引述(ISC)2國際資訊系統安全核準聯盟去年《2021網絡勞動力報告》的結果，「亞洲89%擁有董事局的組織會具體查詢網絡安全相關的問題，79%組織更提議增加網絡安全IT專才。」惟環球市場嚴重缺乏相關專才，尤其亞太區情況最嚴峻，勞動力差距高達142萬。她續指，「我們也發表《2022網絡安全技能差距報告》，顯示七成受訪的香港和東南亞公司在招聘上述IT人才面臨困難；近75%受訪者認為或會帶來資安危機並影響業務。而逾九成受訪者更表示計劃培訓員工以建立網絡認知；並傾向聘任獲技術供應商認證資格的IT專才，如雲端安全專家和資訊安全監控中心分析師。」

為此，Fortinet建立培訓學院，為企業或機構提供資安課程，讓不諳IT知識的人加深認知。她補充，「我們為客戶舉辦『Catch The Flag』搶旗比賽，讓其了解最新資安挑戰；也邀請企業高管如COO、CFO和CMO等參與桌遊活動，體驗安全事故如何影響企業整體運作。」最近，Fortinet更與香港專業教育學院合作，協助IVE資訊科技學生(如跟網絡安全相關的銜接學士學位、高級文憑、人工智能及智能科技高級文憑等課程)應對職場所需，提升就業競爭力。