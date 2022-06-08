BIZ勝派丨回歸25載睇《侏羅紀》 極馬黃錦康：天行健 自有玄機

向來成大事者都喜愛語出驚人，面對睇市高手，現時執掌極馬按揭轉介集團榮譽主席的黃錦康Albert，帶同「徒孫」集團總裁蔡潤儒Max，上周跟華姐談了逾3小時，誠惶誠恐。當論及怎樣令當下香港永續宜居，「按揭代理業教父」Albert笑談風生，華姐全程金睛火眼，應接不暇。「為何慶祝香港回歸25載，極馬要贊助大眾看《侏羅紀公園》？緣於收錄首集中：『生命會找到自己的出路』(Life finds a way)這句經典。」惟Albert卻認為翻譯不夠神髓，「引《周易‧象傳》：『天行健，君子以自強不息。』更為貼切！」究其原因，且看下文分解。

仍願留港拚搏發聲

作風豪邁的Albert，針對大市時常高談闊論，對置業入市時機跟利息周期，自有一套看法與策略。但內裡他卻處處流露感性真摰的性情中人，從極馬今年精選贊助數齣電影中，可見一斑。他語重心長地問小編，「有沒有想過要離開香港？如果這塊福地經歷多次劫難，仍毫不動搖大家離棄香港的念頭，我希望透過贊助電視台播映3套經典電影作品，分階段為香港人尋回集體回憶。既然回歸25載仍願留港，就要激發大家同舟共濟的精神，為未來繼續拼搏下去。」

電影尋回集體回憶

根據Albert的選材布局，極馬精選贊助的經典好戲，分別是2月播映《時光倒流七十年》、4月《鐵達尼號》，以及本月連續3個周末重溫的《侏羅紀公園》三部曲。之所以他會揀選這幾套名作，是基於電影橫跨60後至80後，貫穿成家立室次序，可謂當下香港這班中流砥柱的集體回憶。他逐一解釋，「1980年上映的浪漫奇幻電影《時光倒流七十年》，是現在流行『穿越』橋段愛情片的先驅。好像我這個60後，是當時拍拖必看電影。」至於講述一段沉船生死戀的《鐵達尼號》，更屬於80後的追女仔經典，亦見證不少夫妻和情侶攜手入場欣賞，Albert慨嘆，「除了要珍惜眼前人，也能引申至珍惜當下的道理。」他又以「船長」自居，在樓市升浪趨勢下苦口婆心呼籲港人加息周期重臨，「年多前已預視全球通脹重臨，自己作為一個有責任的船長，提前向各位有意入市的朋友預告『水能覆舟』的道理，置業要有充足準備，以免出事。」

至於最近大熱上畫的《侏羅紀世界》系列新作，Albert稱並非因乘新戲上映時機而贊助舊系列重溫，而是認為電影包含承先啟後的道理，也提出物種跟恐龍「共存」的理念。「入場欣賞《侏羅紀》系列的，不乏一家大小的家庭觀眾，當中有父母一代曾看過舊三部曲，現在則陪同子女欣賞新三部曲，箇中包含兩代新舊交替互動，代代相傳的元素，加上電影不斷宣揚共存和融和理念，跟香港回歸祖國背後精神不謀而合。」Albert稱繼上周末明珠930播放元祖作品後，6月12日和19日晚將分別放映《迷失世界》與《侏羅紀世界》，而極馬更跟新城電台合辦遊戲，讓參加者有機會於尖沙咀iSquare，欣賞最新上畫的《侏羅紀世界：統治霸權》，一嘗VIP影院級享受。「橫跨兩代的3套經典，包含戀愛、結婚及組織家庭，寄語香港回歸25年，鼓勵選擇留港拼搏的人不忘初心，盛載同舟共濟的同理心，為香港重開新篇，自強不息，勇往直前。」他補充。