BIZ勝派｜大學配方 草本抗菌 廠二代建尚芳保健 為再工業化增值

中醫抗疫智慧源遠流長，自古將冠狀病毒以「疫病」解讀，例如明末名醫吳有性的《瘟疫論》，將疫病跟風寒區分，也是中國最早討論急性傳染病的典籍，開啟清代以後中醫瘟疫的研究。惟坊間對中草藥抗菌療效存疑，身為玩具業「廠二代」張綺媚Emily，以發揚中醫抗病為己任，早年成立尚芳保健並與大學合研具空氣殺菌功能的中草藥配方，並在新冠爆疫期間以「荊香蓮」之名推出一系列草本抗菌產品，「透過科研成果和改裝廠房，為港產增值，推動再工業化！」

香港經歷03年沙士後，大眾衛生意識提高，Emily當時獨具慧眼捉緊契機，翌年聯同浸會大學中醫藥學院合研草本配方，望能研製出港產安全有效的空氣殺菌劑。她解釋，「在前浸大中醫藥學院歷7年專注研發下，在2010年成功研發出可消滅7種病毒與病菌的中藥獨家配方，同時抵抗導致流感的病毒及舒緩鼻敏感。」後來尚芳更將技術改良成「尚芳納米空氣抗菌技術」，產品更以3種主要中草藥的字首，用「荊香蓮」命名。她補充，「荊芥是治瘟常用中藥，主治感冒風寒，具祛風解疼作用；丁香具抗菌作用，有效抑制多種致病性真菌，並具溫腎助陽的功效，溫中散寒；同具抗菌的連翹，則能有效抑制大腸桿菌、葡萄球菌、甲型流感病毒和呼吸道合胞病毒等，且能清熱解毒、清泄心肺熱邪。」Emily稱此天然配方經臨床試驗，能殺滅96%以上金黃葡萄球菌、大腸桿菌等；94%以上甲型H1N1及乙型流感病毒；99%以上退伍軍人桿菌及克雷伯氏肺炎菌，而且人畜無害，可安心家居使用。

2014年投資生產線 為口罩增值

「港產玩具曾經蜚聲國際，『香港製造』是當時世界工業的金漆招牌！」Emily憶述自己的出身，「我的父親是玩具業的老行尊、全利集團創辦人張光銘，我這個正宗『廠妹』自小便看著爸爸造玩具，也見證行業發展。」

全利集團曾為全球不少知名玩具品牌代工生產，包括嬰兒玩具名牌Fisher-Price費雪。然而九十年代香港工業式微，Emily希望父傳業務能開枝散葉，自她掌舵後便借助廠房和器材優勢，早在2014年於觀塘設立無菌口罩廠房，將口罩加入尚芳抗菌元素，「當時造口罩可謂吃力不討好，但我想為產品增值，能夠為學校等機構供應不會口臭，而且愈戴愈能紓緩鼻敏感的功能性產品。」她坦言市面上空氣殺菌技術五花八門，如光觸媒、銀離子消毒、靜電過濾等，但純天然且絕無副作用的草本抗菌，正是尚芳的優勢，「即使製作口罩的原材料比普通口罩貴逾6倍，但盛載父親一代『香港製造』的光榮，我情願維持產品質量，而不會將價就貨。」