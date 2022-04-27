ESG丨甲骨文發布「No Planet B」企業可持續發展研究調查 66%認為AI可彌補人類不足之處

可持續發展和ESG社會責任是近年企業積極實踐的項目，為此甲骨文Oracle與Harvard Professional Development聯合研究，發布「No Planet B」企業可持續發展報告，訪問來自全球15個地區共11,000多名消費者與商業領袖，結果發現94%受訪者希望在可持續發展與貢獻社會責任方面獲得更多進展，並希望企業積極採取行動，做出貢獻努力。另外66%認爲科技可以彌補人類的不足之處，97%區內企業主管認爲人爲偏見與情緒，會影響企業可持續發展進程。Oracle認為商業領袖了解ESG的重要性，卻誤以為要優先考慮利潤或可持續性，指出這並非一場零和遊戲，因為消費者並不希望企業作空談宣言，而是期待看到更明確的行動與更透明的具體成果。

亞太區受訪者盼企業鞏固可持

過去兩年的疫情凸顯可持續發展和社會貢獻方面的重要性，全球各地的受訪者對缺乏進展而深感不滿，並呼籲企業採取更多行動。以下是亞太區的一些主要發現：

95% 受訪者認為可持續發展和社會因素比以往更加重要，而 81% 受訪者表示過去兩年的疫情改變他們的想法及行為。

94% 受訪者認為社會缺乏進展、 40% 受訪者將其歸咎於人們忙於處理其他優先事項、 43% 受訪者認為人們更加重視短暫利益而不是長期利益。

50% 受訪者認為企業可以在可持續和社會因素方面作出的貢獻比個人或政府作出更有意義的改變。

75% 受訪者對於企業停滯不前感到不滿意和失望，而 91% 受訪者認爲企業不能只是提出 環境、社會及治理 (ESG) 倡議，卻不付諸實際行動。

89% 受訪者認爲，在AI人工智能幫助下，企業能夠在可持續發展及社會責任目標方面取得更大進展； 66% 受訪者甚至認為人工智能能夠彌補人類的不足之處。

缺乏實際行動的企業會遭孤立

企業需要優先考慮可持續發展和社會議題，並重新思考如何使用科技作出貢獻或避免重大風險：