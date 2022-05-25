企業季報｜高鑫零售盈轉虧 股價急升逾1成

高鑫零售(6808)業績後股價攀升，較昨天收市最多升15.1%，最新報2.52元，升幅12.0%，成交增加。

集團昨公布截至2022年3月底止財政年度業績錄得虧損7.4億元(人民幣，下同)，較對上年度錄得純利35.7億元大幅倒退，為集團上市以來首次錄得年度虧損。派發末期息派4.5港仙。

同店銷售增長為負6.7%

集團年度收入為881.3億元，按年下降29.3%。其中來自銷售貨品的收入8.5億元，減少5.4%。同店銷售增長為負6.7%。集團指出，線下業務銷售面對行業的全渠道競爭及經歷了下半財年疫情反覆所帶來的挑戰，但本集團的企業線上渠道對終端消費者（B2C)業務，以及對阿里巴巴集團社區團購供給業務的大幅增長抵消了線下業務所帶來的短期影響。期內B2C業務店日均單量逾1,250單，平均客單價逾人民幣70元。

高鑫零售截至3月底共經營490家大賣場、9家中型超市、103家小型超市。

大行降目標價

摩根士丹利料高鑫零售淨利潤率或會受到內地部地區「封城」、宏觀經濟疲弱及激烈的競爭所影響，但料估值偏低對股價帶來支持。該行下調對高鑫零售的目標價至2.5港元，維持「與大市同步」投資評級。

阿里巴巴(9988)於2020年以約280億港元購入歐尚集團持有的股權，成為高鑫零售的控股股東。

