企業季績｜國壽上季賺57億人幣 少24%

中國人壽保險(2628)公布上季純利57.01億元(人民幣，下同)(約61.7億港元)，按年跌24.2%，收入1,727.14億元，少1.4%，扣除非經常性損益後純利57.35億元，挫24.3%，每股收益0.2元。累計首3季，純利311.17億元，挫35.8%，收入7,010.12億元，少3.7%，每股收益1.1元。
國際首3季度實現保費收入5,541.05億元，多0.1%；新單保費1,713.38億元，升6.3%；新業務價值同降15.4%；退保率為0.74%，跌0.19個百分點。截 至9月底止，投資資產達4.92萬億元，升4.4%；首3季實現總投資收益1,425.65億元，總投資收益率4.03%；淨投資收益1,456.86億元，多4.7%，淨投資收益率為4.12%。償付能力方面，國壽9月底止核心償付能力充足率161.93%，綜合償付能力充足率230.26%。
國際指，下一步將堅持穩中求進工作總基調，堅守保險本源，持續深化供給側改革，更好地發揮保險保障作用，努力實現業務平穩發展，堅定不移深化變革轉型，全面加強消費者權益保護，提高價值創造能力、數字化運營能力、產品服務創新能力、風險防控能力，持續推進公司高質量發展。