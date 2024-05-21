企業季績｜小鵬上季虧損收窄毛利飆 料今季交付最多增38%

小鵬汽車(9868)公布3月底止季度股東應佔淨虧損收窄至13.68億元(人民幣，下同)(約14.7億港元)，去年同期蝕23.37億元，去年第四季則蝕13.5億元；非公認會計原則下的股東淨虧損錄14.1億元，去年同期蝕22.1億元，去年第四季則蝕17.7億元；上季收入則升62.3%，至65.48億元，惟按季跌49.8%；毛利8.44億元，多11.6倍，毛利率12.9%，按年大升11.2個百分點，按季增6.7個百分點。
集團第一季度汽車總交付量為21,821輛，按年增加19.7%，至於上月總交付量為9,393輛，首4月累計總交付約3.12萬輛。截至3月底止，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及定期存款為414億元。
今季收入料增48%至64%
集團展望今季汽車交付量將介乎29,000至32,000輛，按年增加約25%至37.9%；總收入將介乎75億元至83億元，增加約48.1%至63.9%。
集團首席執行官何小鵬先生表示，小鵬汽車在中國汽車行業率先實現了AI大模型的量產應用，有信心在全球範圍內更高效地推出競爭力領先的車型，引領AI智駕汽車的大範圍普及。而通過與大眾汽車集團的戰略合作，小鵬汽車率先實現了自研智能化技術的輸出賦能，行業領先的技術將獲得更大的市場影響力和更好的財務回報。名譽副董事長及聯席總裁顧宏地表示，在市場競爭極其激烈的情況下，一季度毛利率大幅上升，標誌著小鵬汽車實現了在智能電動車業務基礎上，通過智能化技術輸出提升盈利和國際化潜力的獨特模式。
小鵬汽車在放榜前收報30.65港元，跌3.6港元或10.5%。