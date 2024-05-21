企業季績｜小鵬上季虧損收窄毛利飆 料今季交付最多增38%

今季收入料增 48% 至 64%

集團展望今季汽車交付量將介乎29,000至32,000輛，按年增加約25%至37.9%；總收入將介乎75億元至83億元，增加約48.1%至63.9%。

集團首席執行官何小鵬先生表示，小鵬汽車在中國汽車行業率先實現了AI大模型的量產應用，有信心在全球範圍內更高效地推出競爭力領先的車型，引領AI智駕汽車的大範圍普及。而通過與大眾汽車集團的戰略合作，小鵬汽車率先實現了自研智能化技術的輸出賦能，行業領先的技術將獲得更大的市場影響力和更好的財務回報。名譽副董事長及聯席總裁顧宏地表示，在市場競爭極其激烈的情況下，一季度毛利率大幅上升，標誌著小鵬汽車實現了在智能電動車業務基礎上，通過智能化技術輸出提升盈利和國際化潜力的獨特模式。