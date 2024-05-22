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財經
2024-05-22 17:47:12

企業季績｜快手首季轉賺41億人幣 擬斥160億回購

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企業季績｜快手首季轉賺41億人幣 擬斥160億回購

快手科技上季經調整利潤淨額43.88億元，大升103.5倍。(資料圖片)

快手科技(1024)公布3月底止首季虧轉盈，純利41.2億元(人民幣，下同)(44.4億港元)，去年同期虧損8.73億元；經調整利潤淨額43.88億元，大升103.5倍；收入294.08億元，升16.6%；毛利161.2億元，多37.6%，毛利率54.8%，多8.4個百分點。

分部收入方面，集團上季線上營銷服務收入由去年首季的131億元增加27.4%，至上季的167億元，主要是由於致力於推動智能營銷解決方案的應用及升級全站推廣產品能力，推動營銷客戶數量及營銷客戶投放消耗增加。直播業務收入減少8%，至86億元，是由於持續努力進一步建立長期可持續的直播生態系統。其他服務收入增加47.6%，至42億元，主要由於電商業務增長。

快手應用日均用戶增半成

集團指，上季快手應用的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達到3.94億及6.97億，增長5.2%6.6%，的每位日活躍用戶日均使用時間129.5分鐘，總使用時長同比增長8.6%。另外，上季電商月活躍買家增長22.4%，至1.26億，月動銷商家數增長約70%

另外，集團於市場實施一項新的股份購回計劃，在今年613日、即股東周年大會屆滿當日時生效，擬未來36個月內購回價值不超過160億港元的B類普通股。集團按現有回購計劃，已合共斥30.9億港元購回共6,170萬股B類股份。

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快手今日收報58.15港元，升1.25港元或2.2%

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