企業季績｜招行首季多賺8% 淨利差跌

招商銀行(3690)公布截至3月底止首季純利388.39億元(人民幣，下同)(約439.6億港元)，按年升7.8%；營業淨收入906.25億元，跌1.49%；淨利息收入554.09億元，多1.7%，淨利差2.18%，淨利息收益率2.29%，分別下降21和下降22個基點，環比均下降8個基點。

淨手續費及佣金收入250.79億元，少12.6%，每股基本收益1.54元。

集團期內實現非利息淨收入352.16億元，下降6.18%；年化後歸屬股東的平均總資產收益率(ROAA)和年化後歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率(ROAE)分別為1.5%和18.43%，分別減少0.04和減少0.81個百分點。

不良貸款率微跌至 0.95%

集團3月底止資產總額105,087.52億元，較上年末增長3.65%；貸款和墊款總額63,359.75億元，多4.7%；負債總額95,189.90億元，較上年末增長3.64%；客戶存款總額77,718.78億元，升3.13%；不良貸款餘額603.02億元，漲22.98億元；不良貸款率0.95%，少0.01個百分點；撥備覆蓋率448.32%，下降2.47個百分點；貸款撥備率4.27%，減0.05個百分點。

集團上季信用減值損失164.21億元，挫23.70%，主要是貸款規模增幅大於上年同期，貸款損失準備計提增加。

招行今日收報133.1港元，跌1.5港元或1.1%，成交額25.14億港元。