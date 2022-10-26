企業季績｜新東方上季純利增9% 經營利潤倍升

新東方教育科技(9901)公布8月底止首季純利6,600.2萬美元(約5.15億港元)，按年升9%；淨營收7.45億美元，大減43.1%，下跌主要為配合內地政策而終止K-9學科課後輔導業務所帶來的影響；惟經營成本亦下降47.8%，至6.67億美元，主要因為過去一個財政年度的重組導致設施和員工人數減少；經營利潤則飆1.4倍，至7,798.9萬美元；Non-GAAP經營利潤9,704.4萬美元，多28.3%；每股ADS利潤0.39美元。

淨減 38 間學校及學習中心

截至8月底止，集團學校及學習中心的總數為706間，與5月底的744間相比，減少38間；與去年同期1,556間相比，降850間；學校的總數則為98間。

新東方董事會執行主席俞敏洪表示，集團剩餘的主要業務繼續呈現可觀的趨勢，其中出國考試準備和出國諮詢業務分別同比增長2%和21%；針對成人及大學生的內地考試準備業務升約2%。從2022年第二季度開展的各項新業務也取得了積極的成果。非學科類輔導業務在超過60個城市開展，於上季報名人次約為297,000；智能學習系統及設備同樣在約60個城市中採用，上季活躍付費用戶達到131,000，相信這些業務將為公司今年度營收做出重要貢獻。