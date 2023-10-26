企業季績｜渣打股價瀉11% 上季稅前溢利挫54%

渣打指，由於為於渤海銀行的投資的帳面值下調6.97億美元，導致除稅前列帳基準溢利減少一半，對普通股權一級資本比率造成18個基點的影響，至13.9%。集團期內淨息差1.63%，多20點子。

渣打指，由於5項策略性行動繼續取得重大進展，對達成有形股東權益回報目標依然充滿信心。集團今年的目標指引如下：收入增長12%至14%；全年平均淨息差接近170個基點；下半年基本資產以低單位數的百分比增長；風險加權資產去年底水平相若；正收入與成本增長差約為4%；全年貸款損失率範圍為17至25個基點；基本實際稅率預期約為30%；在13%至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營；有形股東權益回報達10%。至於明年目標指引維持不變，繼續預期按固定匯率基準計算的收入增長範圍為8%至10%，而對提升有形股東權益回報至超過11%仍然充滿信心。