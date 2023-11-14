企業季績｜澳博上季虧損收窄至4億 經調整EBITDA轉賺

澳門博彩控股(880)公布9月底止季度業績，上季虧損收窄至4.1億元，去年同期則蝕18.95億元；期內博彩淨收益54.13億元，按年飆近5倍；經調整EBITDA轉賺5.66億元，去年蝕9.68億元。累計9個月虧損16.74億元，去年同期則蝕46.52億元；博彩淨收益141.08億元，大升近2倍；經調整EBITDA仍蝕16.74億元，去年則虧損46.52億元。 集團9月底止現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為45.70億元，債項則為282.99億元。另外，集團有33億元銀團貸款尚未提取。

澳門博彩｜上葡京博彩毛收益升逾 22 倍 賭場分部表現方面，上葡京上季度毛收益10.84億元，當中博彩毛收益7.83億元；非博彩收益為3.01億元，按年升逾22倍及3.4倍；經調整物業EBITDA為虧損2,700萬元，去年則蝕2.27億元。累計9個月，上葡京毛收益為25.14億元，當中博彩毛收益為18.17億元及非博彩收益為6.97億元，按年升1.6倍及1.5倍；經調整物業EBITDA負3.19億元，去年同期蝕7.1億元。