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財經
2023-11-14 18:33:14

企業季績｜澳博上季虧損收窄至4億 經調整EBITDA轉賺

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企業季績｜澳博上季虧損收窄至4億 經調整EBITDA轉賺

上葡京上季度毛收益10.84億元，當中博彩毛收益7.83億元；非博彩收益為3.01億元。(資料圖片)

澳門博彩控股(880)公布9月底止季度業績，上季虧損收窄至4.1億元，去年同期則蝕18.95億元；期內博彩淨收益54.13億元，按年飆近5倍；經調整EBITDA轉賺5.66億元，去年蝕9.68億元。累計9個月虧損16.74億元，去年同期則蝕46.52億元；博彩淨收益141.08億元，大升近2倍；經調整EBITDA仍蝕16.74億元，去年則虧損46.52億元。

集團9月底止現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為45.70億元，債項則為282.99億元。另外，集團有33億元銀團貸款尚未提取。

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澳門博彩｜上葡京博彩毛收益升逾22

賭場分部表現方面，上葡京上季度毛收益10.84億元，當中博彩毛收益7.83億元；非博彩收益為3.01億元，按年升逾22倍及3.4倍；經調整物業EBITDA為虧損2,700萬元，去年則蝕2.27億元。累計9個月，上葡京毛收益為25.14億元，當中博彩毛收益為18.17億元及非博彩收益為6.97億元，按年升1.6倍及1.5倍；經調整物業EBITDA3.19億元，去年同期蝕7.1億元。

至於新葡京上季度毛收益15.48億元，當中博彩毛收益為14.67億元及非博彩收益為8,100萬元，分別升13.5倍及2.2倍；經調整物業EBITDA3.73億元，多67.3%。累計9個月，新葡京毛收益39.51億元，當中博彩毛收益37.33億元及非博彩收益為2.18億元，多3.9倍及1.3倍；經調整物業EBITDA8.45億元，去年同期蝕5.97億元。

澳博今日收報2.65元，升0.03元或1.1%，成交額1,150萬元。

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