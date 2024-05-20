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財經
2024-05-20 23:37:12

企業季績｜理想汽車上季收入按季減近四成 料今季交付反彈

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企業季績｜理想汽車上季收入按季減近四成 料今季交付反彈

理想汽車首季車輛銷售收入243億元，按年多32.3%，按季少39.9%。(資料圖片)

理想汽車(2015)公布3月底止季度淨利潤5.911億元(人民幣，下同)，按年少36.7%，按季減89.7%；非美國公認會計準則淨利潤13億元，按年跌9.7%，按季減72.2%；收入總額256億元，按年多36.4%，按季少38.6%；毛利53億元，按年多38%，按季少46%；毛利率20.6%，按年多0.2個百分點，按季少2.9個百分點。

理想汽車今日收報99.96港元，升4.2%4港元。

集團首季車輛銷售收入243億元，按年多32.3%，按季少39.9%；車輛毛利率19.3%，按年跌0.5個百分點，按季少3.4個百分點。

集團指，上月交付了25,787輛汽車，較去年4月增長0.4%。截至今年4月底止，在全國144個城市擁有481家零售中心，於210個城市運營361家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心，並已投入使用386座理想超充站，配備1,678個充電樁。

今季車輛交付量料逾10萬輛

理想汽車預計，今季車輛交付量為105,000110,000輛，按年增長21.3%27.1%；收入總額為299億元至314億元，按年增長4.2%9.4%

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，首季交付量達80,400輛，按年多52.9%，繼續穩固在中國30萬元人民幣以上新能源汽車市場中的領導地位。首席財務官李鐵補充道，第一季度的財務業績保持穩健，雖然交付量按季有所波動，但對未來幾個季度的交付量增長充滿信心，並在研發和銷服網絡保持投入。展望未來，會繼續嚴格評估和優化運營，保持以用戶和產品為核心，在激烈的市場競爭環境中向長期願景邁進。

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