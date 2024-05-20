企業季績｜理想汽車上季收入按季減近四成 料今季交付反彈

集團指，上月交付了25,787輛汽車，較去年4月增長0.4%。截至今年4月底止，在全國144個城市擁有481家零售中心，於210個城市運營361家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心，並已投入使用386座理想超充站，配備1,678個充電樁。

今季車輛交付量料逾 10 萬輛

理想汽車預計，今季車輛交付量為105,000至110,000輛，按年增長21.3%至27.1%；收入總額為299億元至314億元，按年增長4.2%至9.4%。

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，首季交付量達80,400輛，按年多52.9%，繼續穩固在中國30萬元人民幣以上新能源汽車市場中的領導地位。首席財務官李鐵補充道，第一季度的財務業績保持穩健，雖然交付量按季有所波動，但對未來幾個季度的交付量增長充滿信心，並在研發和銷服網絡保持投入。展望未來，會繼續嚴格評估和優化運營，保持以用戶和產品為核心，在激烈的市場競爭環境中向長期願景邁進。