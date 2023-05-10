企業季績｜理想汽車上季轉賺9億人幣 料今季收入升近兩倍

理想汽車(2015)公布3月底止季度淨利潤9.338億元(人民幣，下同)(約10.6億港元)，去年同期則虧損1,090萬元，按季則升2.5倍；的非美國公認會計準則淨利潤錄14.1億元，按年多近兩倍，按季升46.1%；經營利潤4.052億元，去年同期虧損4.131億元，去年末期蝕1.336億元。

集團上季收入總額187.9億元，按年多96.5%，按季升6.4%；毛利38.3億元，按年升77%，按季增7.4%；毛利率20.4%，按年少2.2個百分點，按季多0.2個百分點。

首季汽車總交付量增 66%

理想汽車首季車輛銷售收入183.3億元，按年多96.9%，按季升6.1%，車輛毛利率19.8%，按年少2.6個百分點，按季少0.2個百分點；期內汽車總交付量52,584輛，按年增長65.8%。集團透露，上月交付25,681輛汽車，按年多5.2倍；同時預期今季交付量升1.6倍至1.8倍，至7.6萬至8.1萬輛；預測今季收入總額242.2億元至258.6億元，按年升1.77倍或1.96倍。

集團董事長兼首席執行官李想表示，電動化和智能化將帶來業務的持續增長和更大的規模效應，結合集團不斷提升的運營能力，將為用戶創造更大的價值，同時實現盈利。他並指，公司健康的盈利水平和現金流將持續支持其投入研發和提升業務能力，進一步增強發展的飛輪效應。

理想汽車今日收市報99港元，升2.95港元或3.1%，成交額7.73億港元。