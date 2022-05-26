企業季績｜百度上季經調整純利少一成 勝預期

百度(9888)公布3月底止首季虧損8.85億元(人民幣，下同)(約10.3億元人民幣)，去年同期則賺256.53億元，去年第四季則賺17.15億元；非公認會計準則純利38.79億元，減近一成，但勝預期；經調整EBITDA為54.99億元，少6.8%；總收入284.11億元，按年多1%。

百度表示，核心收入為214億元，增長4%。在線營銷收入為157億元，下降4%；非在線營銷收入57億元，多35%，主要受雲業務及其他AI驅動業務的推動。至於愛奇藝收入73億元，下降9%。核心收入維持穩健，是受百度智能雲季度增長45%帶動。

百度首席財務官羅戎表示，展望未來仍然致力於優質收入增長及持久的商業模式；此外將進一步提高整體運營效率，促進長期增長。

李彥宏：上季雲業務及智能駕駛業務出色

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，3月中以來，內地新冠肺炎疫情對其業務造成負面影響。儘管與疫情相關的挑戰持續為近期業務帶來壓力，但堅信新AI業務將推動百度的長期增長，並為內地創新驅動型經濟及可持續性發展做出貢獻。他又指上季雲業務及智能駕駛業務出色的表現，百度智能雲收入再次取得強勁增長。蘿蔔快跑獲得內地首個在北京的開放道路上提供無人車服務的許可。

百度今日收報115.7港元，升0.2港元或0.2%，成交額5億港元。