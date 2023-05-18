企業季績｜貝殼上季轉賺27億人幣 料今季收入增逾三成

貝殼指，收入上市主要由於在宏觀經濟恢復及連續出台扶持政策的背景下，疫情緩解後積壓的住房需求得到釋放及住房市場預期得到改善，以及公司家裝家居業務的擴張。

彭永東指，首季度市場復甦期間，集團的存量房及新房業務的總交易額增幅大幅跑贏市場。(資料圖片)

料今季淨收入總額 185 億至 190 億人幣

展望今季，貝殼料淨收入總額將介乎185億至190億元，按年上升約34.3%至37.9%。該預測考慮到近期房地產相關政策和措施的潛在影響，這些情況仍存在不確定性，可能繼續對公司的運營產生影響，因此公司正在進行的及初步的看法取決於業務狀況和市場條件。

貝殼主席兼首席執行官彭永東指，首季度市場復甦期間，集團的存量房及新房業務的總交易額增幅大幅跑贏市場。ACN的獨特優勢、在不論順境還是逆境中對服務者的一貫支持、以及向高質量增長轉型的努力，共同支持出色表現。

貝殼今日收報41.75港元，跌0.55港元或1.3%，成交額790萬港元。