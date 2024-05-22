熱門搜尋:
機票優惠 端午節2024 JW王灝兒 的士加價 伊朗總統 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 朗賢峯 劉俊謙 垃圾徵費 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-05-22 22:56:11

企業季績｜金山雲上季虧損收窄 毛利率大漲

分享：
企業季績｜金山雲上季虧損收窄 毛利率大漲

金山雲上季虧損收窄至約3.64億元人民幣，去年同期蝕6.07億元，去年第四季則虧損2.84億元。(資料圖片)

金山雲(3896)公布3月底止季度虧損收窄至約3.64億元(人民幣，下同)(3.92億港元)，去年同期蝕6.07億元，去年第四季則虧損2.84億元；總收入17.76億元，按年少4.8%；毛利2.93億元，飆51%，毛利率大漲6.1個百分點，至16.5%；每股虧損0.1元。

集團指，總收入減少主要由於主動縮減內容分發網絡(CDN)服務規模，並更嚴格地選擇行業雲項目，故符合預期，但部分被人工智能相關收入的增加所抵銷。上季公有雲服務收入按季增加12.9%，至11.87億元；行業雲服務收入5.88億元，按季減少12.3%，按年減少17.2%

調整毛利率連續7個季度增加

集團首席執行官鄒濤表示，今年是高質量可持續發展進程中的一個重要里程碑，集團經調整EBITDA扭虧為盈，達3,320萬元，相當於1.9%的經調整EBITDA利潤率。收入在過去兩個季度恢復了連續增長，且經調整毛利率已連續7個季度增加。過去一年，集團在優化業務組合、把握人工智能機遇、投資尖端技術及嚴格控制成本及開支方面進展順利；並已在人工智能領域投入數十億元，人工智能收入佔公有雲服務收入的約13%，而上一季度為8%

金山雲今日收報1.71港元，升0.04港元或2.4%

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受