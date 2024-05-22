企業季績｜金山雲上季虧損收窄 毛利率大漲

集團指，總收入減少主要由於主動縮減內容分發網絡(CDN)服務規模，並更嚴格地選擇行業雲項目，故符合預期，但部分被人工智能相關收入的增加所抵銷。上季公有雲服務收入按季增加12.9%，至11.87億元；行業雲服務收入5.88億元，按季減少12.3%，按年減少17.2%。

調整毛利率連續 7 個季度增加

集團首席執行官鄒濤表示，今年是高質量可持續發展進程中的一個重要里程碑，集團經調整EBITDA扭虧為盈，達3,320萬元，相當於1.9%的經調整EBITDA利潤率。收入在過去兩個季度恢復了連續增長，且經調整毛利率已連續7個季度增加。過去一年，集團在優化業務組合、把握人工智能機遇、投資尖端技術及嚴格控制成本及開支方面進展順利；並已在人工智能領域投入數十億元，人工智能收入佔公有雲服務收入的約13%，而上一季度為8%。

金山雲今日收報1.71港元，升0.04港元或2.4%。