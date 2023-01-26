企業季績｜金沙逆市挫4% 上季淨虧損擴大至27億

金沙中國(1928)公布，按美國會計準則，截至去年底止第四季淨收益按年減少31.7%，至4.39億美元(約34.2億港元)，淨虧損擴大至3.48億美元(約27.1億港元)，2021年第四季則為2.45億美元。全年計，金沙中國淨收益少44.2%，至16.1億美元，淨虧損15.8億美元，2021年則為10.5億美元。

集團上季經調整物業EBITDA虧損減少至5,100萬美元，2021年第四季為7,400萬美元；全年經調整物業EBITDA虧損為3.24億美元，2021年全年為3.38億美元。

承諾投資 38 億美元「僅為基線」

集團旗下澳門威尼斯人上季的淨收益2.01億美元，跌26.1%；澳門倫敦人淨收益9,300萬美元，少33.1%；澳門巴黎人淨收益5,100萬美元，跌23.9%；澳門百利宮錄7,500萬美元，跌46.4%；澳門金沙錄1,700萬元，挫32%。

集團主席裁Robert Glen Goldstein表示，澳門有光明的未來，深切感謝於未來十年營運其中一個博彩經營批給的機會，對有效利用更多資金以擴充金沙中國的非博彩服務感到興奮，並指承諾投資38億美元的承諾僅為基線，由於市場持續增長，故希望投資更多資金。他又表示，看好澳門倫敦人及澳門四季的投資，由於市場復甦，故於澳門倫敦人及澳門四季的投資將令集團佔優，新產品的質素亦將有助推動地區內的高價值旅遊業，特別是海外市場。

金沙今日逆市下挫，現報28.75元，跌1.25元或4.2%，成交額11.1億元。