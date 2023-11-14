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財經
2023-11-14 17:59:06

企業季績｜騰訊音樂上季經調整盈利多2% 收入跌一成

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企業季績｜騰訊音樂上季經調整盈利多2% 收入跌一成

騰訊音樂上季總收入65.7億元人民幣，按年降10.8%。(資料圖片)

騰訊音樂娛樂(1698)公布9月底止第三季業績，上季純利11.7億元(人民幣，下同)(12.5億港元)，按年多10.1%；非國際財務報告準則公司權益持有人應佔淨利潤14.1億元，升2.1%；總收入65.7億元，降10.8%，主要由於社交娛樂服務和其他服務收入下降所致；毛利率增3.1個百分點，至35.7%，主要得益音樂訂閱和廣告服務收入強勁增長，以及原創內容逐漸增加；每股盈利0.74元。

騰訊音樂｜在線音樂付費用戶數漲20.8%

集團期內在線音樂訂閱收入增42%，至31.9億元；在線音樂付費用戶數漲20.8%，至1.03億元，環比淨增360萬；在線音樂月活躍用戶5.94億人，減少4.2%。至於社交娛樂服務和其他服務收入下降48.8%，至20.2億元，主要由於調整了部分直播互動功能並實施了更嚴格的合規程序，以提升服務及加強風控管理。在線音樂服務收入大升32.7%，達45.5億元，主要得益於在線音樂訂閱收入的加速增長和廣告服務收入的增長。

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騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信表示，第三季度在線音樂服務再次實現強勁增長，緩衝了社交娛樂服務調整帶來的收入壓力。在訂閱用戶規模和單個付費用戶人均收入繼續擴大的推動下，在線音樂訂閱收入同比加速增長。隨著音樂生態不斷發展壯大，業務結構更具韌性，集團利潤率也得到穩步提升。這些成績都進一步釋放音樂價值，為公司長遠的可持續高質量發展做鋪墊。

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