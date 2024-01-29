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企業專訪
2024-01-29 04:30:20
日報

以保守穩健為專業 以挑戰自我為哲理 成就強大的「妳」 AXA安盛尹玄慧：滑雪無人能一次上手 人生如是

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AXA安盛 尹玄慧Sally

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧（Sally）。

每年冬季，都是尹玄慧（Sally）最期待的季節。AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁，亦是AXA安盛首位女性CEO的Sally，只要提起滑雪，就會手舞足蹈談個不停。「北海道可謂滑雪之最，既有鬆軟粉雪，山脈規模大，雪道種類也多，玩足全日都不會厭！」身為跨國保險公司一姐，以保守穩健為專業，私下亦是兩兒之母，處事應份外審慎；然而膽大心細的她卻愛好跳出舒適圈，勇於面對不同挑戰。她從熱愛的滑雪運動中悟道，並套用至管治理念上，「滑雪無人能一次上手，人生如是。我們要思考和不斷嘗試，如何令保障涵蓋更大範疇，以更切合實際需要，建立更美好的將來。」

AXA安盛 尹玄慧Sally AXA安盛 尹玄慧Sally

雪都有質地之別 獨愛北海道

Sally在澳洲攻讀大學時，因為同學關係才接觸滑雪，直至工作需要在2000年到2007年於東京居住，因鄰近長野縣而增加體驗機會，從中漸漸對雙板滑雪產生濃厚興趣，及後更演變成酷愛與鑽研階段，她笑指雖不及專業運動員，但從日本關東到北陸與東北地區，甚至遠征北海道，不少滑雪場對她來說可謂瞭如指掌。「我自己最喜歡北海道滑雪，尤其是佐幌、留壽都和二世古，特別是能夠俯瞰壯觀十勝平原的佐幌，配合不同難度的豐富雪道供人挑戰，賞心樂事。」她又提到，滑雪並非「有雪」就可以辦到的，雪的質地、積雪厚度和雪季長短也是重要因素。她指北海道冬季較乾燥，容易形成即使跌倒也不易摔痛、鬆軟的粉雪；相對韓國較濕凍，雪地較冰且硬。至於法國、意大利等歐洲滑雪勝地，她指聖誕假期當地往往未夠凍，導致積雪較薄，玩得不過癮。

玩到斷腳也不放棄 從滑雪啟發的道理

「滑雪是一項『輸硬』、注定必須跌倒的活動，一旦踏上雪板，在雪山俯衝時只有你自己一個，無同伴幫你，出事都要想辦法自救。」畢業後從事核數工作，在「Big 4」成長的Sally，工作性質使然性格理應偏向保守、緊慎，然而她卻是另類，在事事務求安全的工作環境下，不停跳出舒適圈，靠的是從滑雪釋放壓力之餘，兩位子女也在耳濡目染的情況下，5歲即接觸滑雪，一家人喜歡挑戰，征服高難度雪道。「如果滑雪怕跌，就永遠學不會；滑雪只能重心往前衝，若膽小往後縮，只會跌得更慘。」她坦言自己滑雪沒有捷徑竅門，靠的是屢敗屢試，一旦掌握了節奏，肯放開自己，信心自然會湧上來，愈滑愈順利。「猶如人生寫照，不斷learn and try。」即使Sally玩到斷腳也不放棄。她笑說，「有次滑雪途中誤闖高難度、呈直降陡峭的雪道，直接跌斷十字韌帶，最終要直升機救走。休養過後，旋即重投雪山懷抱！」這種無懼挑戰的熱誠和幹勁，完全體現在她的管治理念。

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「挑戰」和「保險」的關係

挑戰伴隨風險，保險則從旁守護。職場上Sally從會計轉至保險業，她一直非常享受這份工作。「保險從來跟社會大眾掛鈎，由個人身體、任何活動，以至家庭、公司、物業、資產等數之不盡，都必須有保障來支持社會發展。保險公司好比管理巨大損益表，一方面風險管控，一方面投資予社會，是一個貢獻良多的行業。」在AXA安盛掌舵，她續指當下全球面對不同變化，保險如何緊貼環境，便要從滑雪心態中取經。「我們要思考並不斷嘗試，怎樣令保障涵蓋更大範疇切合需要，時刻創造嶄新產品和服務來保障世界。保險可以幫人在變化的環境下，可以適應並transit去更好未來。」例如面對香港人口老化問題，留意到年紀愈大愈無保障時，便推出「盛滿愛危疾保障」；居家安老，有聲音追求有質素的暮年人生，促成「盛載人生即享年金」計劃等。「我們全球更設立AXA Climate去研究進行甚麼樣的綠色投資，檢視整條價值鏈是否符合可持續發展。」從2019至2030年，AXA安盛的投資將實現二氧化碳減排50%，並承諾在2050年實現投資資產碳中和。

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無懼挑戰 成就更好的妳

倡導平等，縱觀全球，女性在生活上因缺乏保障而面對各種困境，Sally也不例外。「我曾經在日本工作7年，日本傳統男尊女卑，而我更是一位年輕華裔女高管，對他們來說很不習慣。如聯誼聚餐，茶壺及飯都是放在女性旁邊，想必是由你負責招待吧。」但她不看成是歧視，只是文化差異使然，當累積信任，就不再有問題。「我很認同公司最新的『無懼挑戰 成就更好的妳』全球品牌活動，提倡多元共融，既從產品出發去協助女性，我們在企業營運層面更推出『We Care』計劃，今年起將有薪侍產假日數由20日大幅增加至40日，又新增5日流產恩恤假和5日生育假，更為遭受家庭或性暴力的員工增設有薪休假，支援他們渡過艱難時刻，營造友善的職場環境。」

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