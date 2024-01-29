以保守穩健為專業 以挑戰自我為哲理 成就強大的「妳」 AXA安盛尹玄慧：滑雪無人能一次上手 人生如是

每年冬季，都是尹玄慧（Sally）最期待的季節。AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁，亦是AXA安盛首位女性CEO的Sally，只要提起滑雪，就會手舞足蹈談個不停。「北海道可謂滑雪之最，既有鬆軟粉雪，山脈規模大，雪道種類也多，玩足全日都不會厭！」身為跨國保險公司一姐，以保守穩健為專業，私下亦是兩兒之母，處事應份外審慎；然而膽大心細的她卻愛好跳出舒適圈，勇於面對不同挑戰。她從熱愛的滑雪運動中悟道，並套用至管治理念上，「滑雪無人能一次上手，人生如是。我們要思考和不斷嘗試，如何令保障涵蓋更大範疇，以更切合實際需要，建立更美好的將來。」

雪都有質地之別 獨愛北海道

Sally在澳洲攻讀大學時，因為同學關係才接觸滑雪，直至工作需要在2000年到2007年於東京居住，因鄰近長野縣而增加體驗機會，從中漸漸對雙板滑雪產生濃厚興趣，及後更演變成酷愛與鑽研階段，她笑指雖不及專業運動員，但從日本關東到北陸與東北地區，甚至遠征北海道，不少滑雪場對她來說可謂瞭如指掌。「我自己最喜歡北海道滑雪，尤其是佐幌、留壽都和二世古，特別是能夠俯瞰壯觀十勝平原的佐幌，配合不同難度的豐富雪道供人挑戰，賞心樂事。」她又提到，滑雪並非「有雪」就可以辦到的，雪的質地、積雪厚度和雪季長短也是重要因素。她指北海道冬季較乾燥，容易形成即使跌倒也不易摔痛、鬆軟的粉雪；相對韓國較濕凍，雪地較冰且硬。至於法國、意大利等歐洲滑雪勝地，她指聖誕假期當地往往未夠凍，導致積雪較薄，玩得不過癮。

玩到斷腳也不放棄 從滑雪啟發的道理

「滑雪是一項『輸硬』、注定必須跌倒的活動，一旦踏上雪板，在雪山俯衝時只有你自己一個，無同伴幫你，出事都要想辦法自救。」畢業後從事核數工作，在「Big 4」成長的Sally，工作性質使然性格理應偏向保守、緊慎，然而她卻是另類，在事事務求安全的工作環境下，不停跳出舒適圈，靠的是從滑雪釋放壓力之餘，兩位子女也在耳濡目染的情況下，5歲即接觸滑雪，一家人喜歡挑戰，征服高難度雪道。「如果滑雪怕跌，就永遠學不會；滑雪只能重心往前衝，若膽小往後縮，只會跌得更慘。」她坦言自己滑雪沒有捷徑竅門，靠的是屢敗屢試，一旦掌握了節奏，肯放開自己，信心自然會湧上來，愈滑愈順利。「猶如人生寫照，不斷learn and try。」即使Sally玩到斷腳也不放棄。她笑說，「有次滑雪途中誤闖高難度、呈直降陡峭的雪道，直接跌斷十字韌帶，最終要直升機救走。休養過後，旋即重投雪山懷抱！」這種無懼挑戰的熱誠和幹勁，完全體現在她的管治理念。