企業專訪｜助神徒5小時處理500件貨 1次應援生意千萬 掌舖疫後拓新收入 反攻實體店客

消費者消費模式在疫情過後迎來大轉變，由以往在實體店消費，轉至網上購物，網上店舖亦應運而生，產品種類各適其適，想到的、難以想像的貨品都可以在網上選購。以手機App結合雲端科技管理網上商店平台的掌舖(Boutir)亦看好本港電子商貿的發展，其聯合創辦人兼行政總裁吳家嘉直指，疫情期間是網上銷售發展「大時代」，用戶及網上銷售大幅飆升，疫情過後回歸復常，未來亦需「轉變」，將專注線上線下結合(O2O)、推出人工智能(AI)技術及POS付費系統(Point of Sales System)，以及專注直播帶貨等，除冀開拓新的收入來源外，目標是吸納經營實體店的中小企，助他們開拓網上銷售商機。 記者：鄭惠萍 攝影：林俊源

吳家嘉接受本報專訪時表示，科技發展將以往開設網店的技術壁壘打破，一些小店及老字號亦可以開設網上商店增加商機。他說未來會以全渠道方式連結線上線下，商戶透過平台可簡單一站式開店、上傳商品和處理訂單，同時提供視像銷售及網店體驗。「早年網上消費並不user friendly、體驗亦不佳，如在IG選好要買貨品，跟住再去ATM機入數，取得receipt後，DM(聯絡)番店主，這樣折騰，(顧客)最後可能打消shopping意欲」。但隨著手機愈趨普及、機不離身大環境，現在只需透過一部手機加一個應用程式即可開店，處理接單、收款等繁複程序已變得容易。他承認2015年開業初期時面對不少問題、困難及市場疑問，「網上消費可唔可靠㗎！」「信用卡付款安唔安全㗎！」直至與人稱「鞋佬」的陳胤華合作並打響名堂後，再配合公司本身推廣，知名度隨之上升。 2015年開業至今多年，吳家嘉指最難忘是近年MIRROR極速走紅，偶像應援活動大行其道，他說「教主」Anson Lo的「Anson Lo盧瀚霆國際後援會」，其付費會員逾1萬人，會務由8至10位「神徒」以工餘時間處理應援物出售及物流安排等繫瑣事項，「(他們)試過要花2星期才處理800張訂單」，他說，他們並非要求生意額、業務量，而是有效率地用短時間內處理大量訂單、應付大量登入，而沒有死機問題。最後助他們僅用5小時完成處理約500件貨品，而他們的商品成交金額(Gross Merchandise Volume，GMV)亦高達千萬元。

日賣20萬口罩無死機 紙紮品也網購 另外，疫情期間亦令他們經歷不一樣的一年，當年人人爭著搶口罩、搶防疫用品，記得同一時間有超過10間口罩公司透過其網上平台銷售口罩。他憶述指「一日內竟然可售出超過20萬個口罩，成交額達逾千萬元」，最重要是沒有「死機」，在極短時間內處理雪花般訂單，最終可令相關商戶及消費者迅速完成購物及出貨。 吳家嘉又指，現時網上商戶的貨品種類多元化，由衣服、飲食、疫情期間爆紅的凍肉、海鮮等等，至今有以興趣為主的特式店，如行山用品、瑜伽服裝、寵物用品、飛鏢、figure公仔等，更加有想像不到的，如紙紮產品、探監指定物品等。

用戶逾14.5萬 疫情1年完成3年目標 疫情期間，用戶人數及GMV均有顯著升幅。據他透露，於2019年用戶人數介乎約4萬至6萬，目前已增1.4倍至2.6倍，至約14.5萬個註冊商戶，包括香港、台灣、馬來西亞、新加坡及泰國等地，而香港商戶佔比最大，比重達八成，其中三分一屬活躍付費商戶。「2020年疫情剛開始時，新商戶數量在1個月內急升兩倍多，原本預計3年的升幅，突然在1年內達標，坦言從未想像過」。每個月付款用戶、GMV升幅更一度高達約3倍，然而隨著疫情過去，當一切變成往常，今年增幅已明顯減慢，每季按季增長介乎約10%至20%。 不過，吳家嘉未有看淡網上銷售前景，反而認為業務增幅雖然放緩，但消費者消費模式及習慣已同時改變，相信實體店及網店並不存在競爭，反而兩者可以融合。未來冀將線下及線上結合及互補，「以前去實體店體驗貨品，依家可以在網店先做晒research，然後再去實體店體驗，相反亦可以去完實體店望完、摸完，然後施施然網上落order，再送貨到家，或到門市取貨」，實現多渠道(Omnichannel)購物體驗，網店及實體店不再是競爭對手，而是互惠互利，他冀吸納這批本身已有實體店的中小企商戶，助他們一齊拓展網上業務，幫助實體店將客戶由網上帶到店舖，令最終落單機會大大提高。 去年美國Firework全購 直播帶貨便利 近年流行直播帶貨，無論大型網購平台、中小品牌網店，相繼透過直播及購物短片商貿模式，以迎合顧客購物模式轉變。吳家嘉指，去年被美國矽谷公司、短視頻平台Firework全購後，配合新股東的技術，商戶在製作短片直播帶貨更容易方便。「完成短片後可直接放上其網站和社交平台，顧客可一邊睇直播、一邊(與店主)對話及一邊購物」，同時亦支援常用支付方式，商戶可預設增值功能，如留下電郵有折扣等訊息，並設有客戶意見調查或預約功能等，有助拉近商戶與消費者連繫。例如早前與八達通卡合作獨家推出一站式直播網店計劃，提供娛樂與購物合一服務，只需進入雙方合作的線上購物平台，便可透過購物短片瀏覽商品及影片，或在直播中與商戶進行實時交流互動。