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企業專訪
2023-10-10 04:29:49
日報

企業專訪｜眼鏡88 兩條腿走 做零售亦做醫療 從35年品牌遠望 瞄準眼科醫院

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眼鏡88 鄭學玉

鄭學玉指，受限人手不足，本地眼鏡88分店較疫前仍少三成。

要數香港人最熟悉的眼鏡店，大概會立刻想到屹立本土35年的「眼鏡88」，或者還有新冠肺炎疫情後、近視率急升下的潛在生意興隆。當記者還著眼於爆炸式增加的近視兒童如何推高業界銷售額的時候，眼鏡88董事總經理鄭學玉卻指，現實是疫後生意復甦只及疫情前八至九成，且仍未看到全面復甦的時機。事實上，他眼中的生意亮點遠不止於零售，而是以此向下深挖的眼科、聽力，甚至耳鼻喉醫療，「將來會做咩呢？可能發展自己有手術室，會有眼科醫院，呢啲都係我哋未來嘅計劃。」

記者：林靜　攝影：林俊源

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眼鏡88

疫後6至8歲兒童近視率飆五成。

中大醫學院研究團隊最近有研究發現，在防疫措施放寬後，本港6至8歲兒童患近視的比率較疫情前上升五成，而6歲兒童的近視率更增加1倍。不過，本港眼鏡店生意雖然自復常以來明顯反彈，但仍未追及疫前。按統計處今年8月眼鏡店最新銷售數量指數錄136.2，較去年3月疫情最嚴峻時的62低位，大幅反彈1.2倍；不過較2018年5月的193.2高峰，則仍低約三成。

分店大減出生率跌 生意未完全復甦

鄭學玉接受本報專訪時表示，生意至今未重返疫情前的關鍵，是受限人手不足(見另文)令分店數目仍遠較疫情前少，目前本港眼鏡88連同快時尚品牌eGG合共約70間分店，相比2019年有超過100間少三成；其他受累因素還包括經濟不景下市民「慳荷包」致換眼鏡頻率下跌、兒童出生率大降、夜市人流疏落、旅客回流較預期慢，甚至港人外遊頻繁都有影響，「雖然遊客生意只佔我哋10個8個百分比，唔算多，但依家人流無做到輸入之餘，仲要輸出咗，影響就會明顯。」他又指，要全面復甦不能單靠集團己力，還要視乎整個經濟環境，但他保持樂觀態度。

目前集團港澳生意佔比約40%，內地佔約35%，其餘25%分布在星馬泰。相比之下，星馬泰受惠開關較中港澳更早更快，當地眼鏡88的復甦步伐「至少快1年」，業務表現亦較佳。不過鄭學玉指，集團未來擴充計劃仍集中大灣區，尤其專注文化相近的深圳及廣州，目前灣區內約有60間分店，未來計劃平均每年擴充雙位數分店，主要由於內地人口不密集下宜採取人海戰術；至於香港則冀在人手配合下，每年有單位數的分店自然增長。

眼鏡88

眼鏡88業務遍布中港澳及星馬泰。

聽力護理表現佳 擬屯門設醫療中心

一場疫情將各行業固有賺錢方程式打亂，同時令市民健康意識提高，鄭學玉相信健康範疇是眼鏡88未來要進攻的缺口。出乎意外地，他透露疫後業務增長最快的不是眼科，而是聽力護理，「可能因為大家多咗時間留喺屋企，年輕人關注多咗身邊老人家，溝通亦多咗；我哋又推優惠鼓勵佢哋父親節同母親節，帶父母嚟做聽力檢查。」集團目前有10間聽覺護理中心、4間護眼中心，又設有針對老人市場的漸進鏡體驗中心；另外繼沙田及荃灣外，康山亦增設眼科醫療中心，未來計劃在屯門再增設第四間。

鄭學玉表示，集團醫療範疇的多個業務均見健康增長及利潤，未來會採取零售醫療雙輪驅動策略，又透露已計劃與大型醫療機構戰略合作，進一步深入眼科醫療領域。目前集團醫療生意佔比約一成，他有信心在低基數及巨大發展潛力下，比例會持續上升，「依家唔係個個願意冒險，但疫情令我哋知道更多客人需要，更願意同更有信心去投資……當客人重視健康，就會重視眼鏡，再重視埋其他嘢，以前只會幫襯買眼鏡，依家唔係，眼相關嘅問題我哋由頭照顧到尾。」

視光師 眼鏡88

本港視光師人手長期供不應求。

視光師人手荒
促增學額 制輸專才標準

眼鏡88在1988年起扎根香港，優勢之一是不少分店及視光師已長駐社區多年，與客戶建立長久關係；不過近年亦無可避免地面對人才流失難關。眼鏡88董事總經理鄭學玉指，本地視光師不足是長久困局，雖然港府近月將「人才清單」擴大至涵蓋視光師，但卻是偽命題，因為引入專才的途徑一直存在，只是吸引力欠奉，他倡議當局短期內制定便利又符合香港標準的輸入專才措施，長線則增加大學視光師學額，以解決人手荒。

按統計處數字，去年全港眼鏡店1,090間，較2019年疫情前1,170間高峰少7.3%或80間；眼鏡店就業人數收縮速度更快，去年有3,690人，減2.6%，較疫前大縮11.7%，即3年流失490人手。早年有推算指，本地視光師5年後缺口達287人，至2040年缺口更達654人。

料逾百人移民 疫後轉兼職成風

鄭學玉稱，除了供應不足，近年移民潮亦加重人手壓力，按他個人觀察及私下統計，移民離港的視光師或多逾百人，而目前仍在業界的視光師約千多人，在疫後健康意識抬頭下，部分更轉兼職以減少工作時間，令問題更嚴峻。他坦言，雖然行業抗跌力強，惟人手不足大大阻礙擴充步伐，零售招聘最困難的港島區，短期內更有分店因人手問題結業。至於上月中接受申請的補充勞工優化計劃，集團希望可透過計劃從大灣區聘請數十個視光助理填補空缺。

雖然人手不足，鄭學玉稱眼鏡88經營模式如大家庭，團隊向心力強，年資10年以上員工「好普遍」，隨即問身旁的視光師在集團工作多久，答案是18年。他指有員工與街坊相識逾廿年，笑言「唔做視光師可以去選區議員」。而這份長久關係亦直接帶挈零售以外的生意，「醫療診所啲醫生會幫我哋問客人點解幫襯，佢哋會話因為同視光師識咗十幾年，佢介紹就嚟，因為相信佢哋。」

眼鏡網購料不可行

零售網購為大勢所趨，但眼鏡88董事總經理鄭學玉指，眼鏡零售需要專業服務配合，因此認為網購對眼鏡業不可行。集團數碼化方面發展主要集中在客戶關係管理(CRM)，包括將過往持收據作現金券的優惠，改為網上儲積分換優惠及禮物。

至於另一大趨勢快時尚眼鏡市場，他指已透過eGG涉足，惟認為eGG與眼鏡88客群不同，並估計快時尚的需求持續性，不及提供專業服務的眼鏡88，因此暫時未有長遠擴展計劃。

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