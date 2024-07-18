優質醫療巡禮｜超越病歷聯通 延伸應診場景 提供健康資訊 卓健醫療與政府同行奠智慧醫療先驅

談到「智慧醫療」，對於病人及家屬來說，自然會聯想到像手機門診掛號取票、遙距視像看症等功能，並且在疫情期間受限於社交距離措施而適應和普及。「好多人誤以為疫情期間我們才推出卓健醫療手機App，其實早於2017年經已面世！」卓健醫療服務有限公司(簡稱：卓健醫療)總經理朱怡菁Elaine笑言。她認為醫療服務有多「智慧」，取決於服務接觸點能提供多少便捷的客戶體驗，「卓健醫療所呈現的『智慧醫療』方針，並非只講求電子化，而是做到線上融合線下無縫對接的醫健夥伴。」她續指線上功能減低醫患雙方的行政或時間成本，換來看病時問診更流暢、斷症更精準；再夥拍政府「醫健通」資訊聯通，支持「一人一健康戶口」。「畢竟病人是需要面對面接觸醫護，才能獲得信賴，而卓健的『智慧醫療』，正好是醫療科技顧及人性的體現。」

資訊透明化 卓健手機App好比醫健平台 香港人煙稠密，睇醫生一定較外國便捷。基於市民容易在社區獲得醫療配套，毋須用手機程式掌控健康，因此Elaine指配合母公司保柏推動數碼轉型步伐，當初卓健醫療手機App的應用未算普及。「直至2020年疫情期間，全面升級加入視像診症及遙距處方送藥服務，又強化健康記錄及診斷工具功能、尋找附近普通科診所即時電子掛號等服務，讓大眾足不出戶接受醫療服務，才令市民更為受落。」她表示直至2024年4月，手機app已錄得逾37萬名用戶登記，人數從21至23年期間更大幅增加1.65倍；而在過去12個月(即23年5月至24年4月)，每月以電子掛號的人數高達4.7萬至接近6萬人次。以全年掛號應診總數計，當中約27%更是經由app電子掛號而進行的。「至於視像診症，我們發現即使疫情過後大眾仍習慣使用，以今年1至4月為例，每月均錄得逾500宗。」她估計或許輕症患者為免出門和輪候，所以選擇較方便的視像診症服務。 《卓健醫療》手機App功能持續升級，Elaine指用戶在專科電子預約功能，可查閱包括專科、牙科、中醫、脊醫、季節性流感疫苗接種、體檢、物理治療、心理健康等各科的實時診症時間及醫生資料，兼直接在線預約。「去年電子預約總數為80,517次，其中10月預約更達1.3萬多次，深受好評，因此最近更將功能延伸至普通科門診即日預約。」她預計今年內有望加入生物認證登入功能，令預約更快捷；下半年亦會針對居家安老提供外派看護預約，為老友記上門抽血、陪診等服務。值得一提，app內又設有健康資訊文章、影片甚至直播健康講座，大部分為轄下醫護親自上鏡示範和講解。「所以與其說是手機應用程式，不如說是醫健平台更為洽當。」



支持公私營協作 與《醫健通》建立互通 隨著人口老化加劇，醫療保健需求與公營醫療資源之間的平衡將面臨更大挑戰。Elaine指出很多研究均顯示，當基層醫療系統愈健全，預防護理做得愈好，市民便愈健康。故此為加強基層醫療服務，卓健醫療全力支持香港政府的公私營協作計劃，自去年起於app頁面增設「公私營合作計劃」專屬頁面，內含9個關於不同公私營協作及其相關計劃的按鍵，除展示計劃詳情，如肺炎球菌疫苗、符合接種資格的條件等外，更會顯示是否有自費費用、帶備甚麼相關文件、提前預約需知等資訊。「我們重新將資訊整合，方便用戶閱覽之餘，如需預約公私營協作計劃服務的卓健醫療診所，更有轉介提示，指示到app內的預約功能。」她續指方便用戶與家屬或照顧者，手機app現已提供查閱醫療券的剩餘額度，方便福利預算。 卓健醫療以市民健康和福祉為本，Elaine認為要提升醫生臨床診斷及治療效率，並協助大眾自主管理個人健康，卓健醫療去年9月已完成與政府「醫健通」的接軌工作，雙方建立互聯互通，而上載資料則包括已獲授權的病人個人資料、曾到訪的醫療機構、處方藥物紀錄、疫苗接種紀錄及藥物敏感等。她表示「醫健通」的數據質素和數據安全均受醫務衞生局清晰且詳盡的指引監管，「卓健醫療亦高度重視病人資料的私隱及系統的保安，有信心不會發生資訊保安風險。」她續指在醫療機構方面，數據共享有助減少行政步驟，協助醫生更高效地為病人診治。「醫生能以一鍵登入，更迅速取得病人醫療紀錄；相對地，『醫健通』用戶亦可在app內預約卓健醫療服務。而自去年9月開通至今，已有約一成病人授權卓健醫療上載紀錄至『醫健通』，健康意識提升漸見成效。」她又稱，卓健醫療將繼續積極研究參與「醫健通+」的五年發展計劃，特別是上載影像檢查結果及化驗報告的「e+影像」、「e+化驗報告」和「e+登錄」等功能。卓健醫療App更配合一站式WhatsApp聊天室提供簡單的溝通渠道，方便用戶隨時隨地都能連接卓健醫療的服務。

