元宇宙教育丨Discover2se – Metaverse in Education計劃啟動 微軟助培育6小學共3000學生永續思維

借助「元宇宙」虛擬空間概念,讓學生引發可持續發展思維。由Microsoft微軟香港、遊戲湯麵(Gamenoodlesoup)、香港海洋公園及現代教育研究社聯合支持,共同開發「Discover2se – Metaverse in Education」計劃,運用Minecraft for Education塑造混合教育和共享學習體驗,培育學生的可持續發展思維。香港教育大學賽馬會小學、愛秩序灣官立小學、林村公立黃福鑾紀念學校、聖公會油塘基顯小學、聖方濟各英文小學與救世軍林拔中紀念學校6間小學率先參與,其首個Discover2se混合學習課程將於2022/23新學年推行,並於海洋公園舉辦研討會和導賞團,同時在Microsoft的Minecraft for Education的虛擬空間進行,旨在在遊戲學習平台上,學生親身了解野生動物生態和自然保育。