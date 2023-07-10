前線人手缺 搶職場新鮮人

香港這條復常路上的其中一個大阻力，是人手不足。香港及澳門星巴克總經理陳健倫亦稱，星巴克仍有低於10%的人手缺口，部分分店的開店時間更因人手問題而縮短，對新冠肺炎疫後復常的擴張有一定影響。因此，集團現正加緊力度「搶前線」，除了從工資入手，亦以完善培訓的賣點吸引「職場新鮮人」。

他續指，前線一般員工的時薪不斷搶高，疫情前時薪50元被視為優厚待遇，但到今時今日已成為「最低限度」的水平，部分地區時薪更搶至60元至80元。不過，他不會倡議行業引入外勞，目的是想提供更多就業機會給本地人，「我哋某程度講求與顧客嘅連繫，服務態度的要求比一般食肆高」。

料未來3年續加租「硬食」成本上升

除了工資，行業其他成本亦持續增加，陳健倫預計未來3年的租金均有上升壓力，並指疫情期間部分食材加價幅度亦高達一至三成。他透露，星巴克今年有輕微加價，惟考慮到顧客的承受能力後，只「加咗1蚊、兩蚊」，幅度遠未能抵銷成本上升，其他只有「硬食」，並冀一連串的推廣進一步奏效「補返條數」。

向港人免費送10萬杯咖啡

為響應香港零售管理協會主辦的「香港開心購物節——食玩買返晒嚟」，以及與港人歡度暑假，星巴克將由7月14日至20日、一星期內免費送出10萬杯咖啡。集團指，顧客只要在星巴克官方Instagram的指定帖文留言，分享與親友「一起咖啡 不止咖啡」的時刻，即有機會成為夏天幸運兒，免費獲得咖啡。有關活動詳情及參加方法將於星巴克官方Instagram公布。

