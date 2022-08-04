品牌合體丨保柏香港總部移師九龍東海濱匯 結合卓健醫療協同效應 促轉型發展

保柏香港宣布正式把香港總部辦公室遷往九龍東海濱匯。保柏香港的三個業務，包括在港醫療保險(保柏亞洲有限公司)、國際醫療保險(保柏環球)和醫療保健服務(卓健醫療)，將全部遷往新總部，增強協同效益並推動保柏的轉型發展，為客戶提供從醫療保障至專業醫健服務的端到端醫療保健體驗。

保柏新總部佔地超過66,000平方尺，由內部樓梯連接兩個樓層，並將容納超過960名辦公室員工。新辦公室具有靈活的工作空間，適合個人專注工作及團隊協作；尖端科技實現更靈活的溝通和交流；並有多項以人為本的設計，例如模擬自然光線的優化照明系統、符合人體工學設計的辦公室傢俱和適合舉辦康體活動的多功能室，關顧及促進員工身心健康。

新辦公室由構思設計概念到實際竣工，都結合了保柏員工、專業建築師和設計師的創意和參與。員工可選擇採用在辦公室及在家工作的混合工作方式，以支援更高的靈活性和生產力。海濱匯大樓選用環保和可循環再用的建築材料，安裝節能照明系統和空氣質量感應器，並已獲得能源與環境綠色建築認證(LEED)，符合保柏的可持續發展承諾，和實現「健康一體」的願景，讓大家提高人類健康與地球健康息息相關的意識。此外，辦公室的選材優先選用獲得可持續發展認證、且在使用壽命結束時可完全回收的家具和物料。保柏正為總部辦公室申請能源與環境綠色建築(LEED)金級認證，為國際間最廣泛使用及認受性最高的綠建築評估認證系統。

保柏亞太區行政總裁Hisham El-Ansary表示，「保柏香港正發展成一家綜合的健康和保健公司。海濱匯的總部將我們的辦公室支援員工集中到同一地點，是實現這發展目標的關鍵一步。」

保柏香港董事總經理梅康信則補充，「我們的香港業務正進入轉型增長的階段。新總部遷址為我們打開精彩紛呈的新篇章，有助推動我們的業務增長，並在疫情持續帶來的挑戰中，再次肯定我們對在港發展的信心。」