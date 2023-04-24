回收真美丨Carbon Wallet推出美容空瓶回收計劃 減碳效益等同手機充電100萬次

過去周末是「世界地球日」，MTR Lab全資子公司，減碳獎賞平台Carbon Wallet宣布與6大美容護膚品牌Fresh、L’Occitane、The Body Shop、Factiv、EVOLCARE及Melvita，以及回收合作夥伴V Cycle聯合推出「回收真美」跨品牌美容空瓶回收計劃。透過是次計劃，企業夥拍美容業實踐減塑共同承諾，令可持續生活方式得以普及。

有別於品牌各自舉辦的回收活動，「回收真美」計劃透過在參與品牌的門市設立回收點，建立更方便的回收網絡，從而鼓勵消費者在用完美容產品後回收包裝容器。即日起至6月30日，消費者可於6個參與品牌旗下的60多間分店回收任何牌子的美容空瓶，以賺取Carbon Wallet積分(簡稱：CW分)。

屆時用戶只要攜同空瓶至門市放入回收箱，並在Carbon Wallet應用程式内提交回收記錄。透過掃描回收箱上的二維碼，用戶即可獲贈100CW分；而根據回收的產品種類和數量，用戶亦可獲取額外回收積分。新用戶於登記時輸入每個品牌專屬的優惠碼，更可獲得免費港鐵車程！而為答謝用戶支持環保，參與美容品牌亦會提供折扣優惠或禮品。

「回收真美」計劃以收集及回收超過30萬個空瓶為目標，從而節省超過11,000公斤碳排放量，相當於為智能手機充電超過100萬次，或450棵樹一年的二氧化碳吸收量。當本次計劃達成回收目標，所有參與用戶更可額外獲得Carbon Wallet特別獎賞。

網址：www.carbonwallet.com.hk