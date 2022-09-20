國際電商易丨FedEx擴大國際限時遞送服務 新增4個東南亞市場

FedEx宣布進一步拓展「FedEx 國際電商易」服務，地區市場新增印尼、紐西蘭、菲律賓和越南等4個亞太、中東及非洲(AMEA)，以實惠的價格提供更具競爭力的運輸速度。該計劃旨在協助亞太、中東及非洲地區電商發展，在東南亞地區電商發展最快的3大市場，包括菲律賓、印尼和越南的帶動下，東南亞地區電商銷售額預計將於明年達到1,000億美元；直至2025年，紐西蘭電商市場也預計以年增長6%的規模擴張。

透過是次服務擴展，在台灣、中國大陸、香港、澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國、菲律賓、泰國及越南等14個市場的電商現在均可使用「FedEx 國際電商易」服務，為客戶提供更加物超所值的國際物流解決方案，並確保大多數貨物能在1至3個工作天內送達亞太、中東及非洲地區。

此服務也提供包括貨件追蹤、向收件人推播訊息等相關遞送功能，並能搭配使用FedEx Delivery Manager服務，靈活更改配送選項，為客戶提升網路訂單的能見度、可控性和便利性。另外服務也具備配送服務的靈活度和掌控性，除了配送到府，還能提供附近數百個取貨點，電商賣家可以為顧客提供靈活的取貨選擇，並且可變更送貨日期和地點。再者結合線上和線下的數碼化運輸解決方案，讓電商賣家享受無紙化體驗。