專注商用 AI生成內容 客戶體驗推動增長 Adobe Firefly Beta版亮相

由OpenAI研發的ChatGPT引爆全球創科界，人工智能生成內容(AI-Generated Content，簡稱AIGC)成為炙手可熱的話題。只要哪一家科技巨擘掌握成熟的AIGC技術，顛覆業界操作，誰就是「遊戲改變者」。Adobe也參一腳，於上周「Adobe Summit」年度活動上，發表了AI圖像生成和文本效果工具「Firefly」。Adobe香港及台灣總經理陳育明Alan表示，Firefly是針對商業應用，將整合至Adobe其他應用讓市場營銷人員產出安全可用的商用內容。「Firefly能夠協助企業從客戶體驗主導著手，透過更一致的內容供應鏈，推動企業增長。」現時Firefly的Beta版本已可於官網免費申請，惟Alan認為這些工具不能取代人類，「它們充其量都是副手，讓使用者節省高負荷流程的時間，從而更專注於營銷創作。」

Firefly：文字生成圖像 Firefly屬於跨Adobe雲端產品中，Adobe Sensei GenAI生成式AI服務的其中一部分。Adobe香港暨台灣解決方案諮詢經理饒嚴Paul簡介，「Firefly由Microsoft Azure、OpenAI Service和FLAN-T5等多種型語言模型(LLM)所組成，容許用戶不論創作技能或經驗如何，也能透過輸入文字生成圖像內容，並從圖像以至聲效、向量、視頻和3D，甚至加入如畫筆、顏色漸變和視頻轉換等創意成分的設計輔助工具，輕鬆製作符合品牌形象的內容。」他又指Firefly由Adobe Stock素材庫、公開許可內容和版權已過期的公共領域內容訓練，旨在生成可安全用於商業用途的內容。「由於Adobe Stock擁有數以億計的專業級且獲許可的圖像，亦是市場上高質量的圖像庫之一，有助確保Firefly不會根據其他人或品牌的IP生成內容，免於侵權風險。」他強調Adobe堅守負責任、有承擔和具透明度的AI道德原則，令用戶可放心使用。

在3D Modeling下，可生成不同質料的腕錶。