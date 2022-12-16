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企業專訪
2022-12-16 18:35:00

徵集再造聖誕樹及裝飾 連繫社區信和推動環保聖誕

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集團邀請香港升級再造產品設計師張瑋晉先生佈置三棵別出心裁的環保聖誕樹，並舉辦工作坊 教授小朋友運用創意將飲料鋁罐升級再造成聖誕飾物。

集團邀請香港升級再造產品設計師張瑋晉先生佈置三棵別出心裁的環保聖誕樹，並舉辦工作坊 教授小朋友運用創意將飲料鋁罐升級再造成聖誕飾物。

佳節將至，巿面到處都會亮起聖誕燈飾，為鼓勵巿民親手創作升級再造的聖誕裝飾，增添點節日氣氛。信和集團再度舉辦「升級再造聖誕樹活動」，共接獲近800件由巿民及同事運用獨特創意打造的裝飾作品。信和更聯同香港升級再造產品設計師，特別徵集上一個節慶活動的回收廢料，製作成別出心裁的環保聖誕樹，推動循環經濟的可持續發展概念。

香港升級再造產品設計師張瑋晉以「減少碳排放」、「循環經濟」及「城巿生物多樣性」為創作意念。早在中秋節期間已收集月餅盒，將其中逾600個月餅罐升級再造成逾2,000個不同海洋生物形態的聖誕吊飾，布置成3棵「升級再造環保聖誕樹」，分別在尖沙咀中心、黃竹坑Landmark South及香港富麗敦海洋公園酒店展出，節慶過後吊飾亦會被回收再次成為可用材料。

為連繫同事、顧客、租戶及社會大眾實踐可持續發展，信和更舉辦環保聖誕樹及裝飾設計比賽，鼓勵員工及其家人親自動手，以循環再用物料製作聖誕裝飾，並透過旗下會員計劃Sino Club將比賽擴展至公眾參與。是次比賽共接獲近800件作品，部分已於Sino Club Facebook、信和旗下酒店、會所、寫字樓及住宅物業展出。同時，信和亦邀請張瑋晉舉辦工作坊，教授小朋友運用創意將飲料鋁罐升級再造成聖誕飾物，至於旗艦商場奧海城及荃新天地，亦以環保節日為主題，分別設立2,000呎生態環保溜冰場，及以膠樽回收及企鵝保育為主題設計的遊樂區，在社區推動綠色聖誕。

位於尖沙咀中心的環保聖誕樹由早前中秋節回收所得的月餅罐所製，升級再造成不同海洋生物 形態的聖誕吊飾。 集團今年再度舉辦「升級再造聖誕樹活動」，連繫員工、顧客、租戶及社會大眾實踐可持續發展。 大家的聖誕作品充滿創意。
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