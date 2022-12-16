徵集再造聖誕樹及裝飾 連繫社區信和推動環保聖誕

佳節將至，巿面到處都會亮起聖誕燈飾，為鼓勵巿民親手創作升級再造的聖誕裝飾，增添點節日氣氛。信和集團再度舉辦「升級再造聖誕樹活動」，共接獲近800件由巿民及同事運用獨特創意打造的裝飾作品。信和更聯同香港升級再造產品設計師，特別徵集上一個節慶活動的回收廢料，製作成別出心裁的環保聖誕樹，推動循環經濟的可持續發展概念。

香港升級再造產品設計師張瑋晉以「減少碳排放」、「循環經濟」及「城巿生物多樣性」為創作意念。早在中秋節期間已收集月餅盒，將其中逾600個月餅罐升級再造成逾2,000個不同海洋生物形態的聖誕吊飾，布置成3棵「升級再造環保聖誕樹」，分別在尖沙咀中心、黃竹坑Landmark South及香港富麗敦海洋公園酒店展出，節慶過後吊飾亦會被回收再次成為可用材料。

為連繫同事、顧客、租戶及社會大眾實踐可持續發展，信和更舉辦環保聖誕樹及裝飾設計比賽，鼓勵員工及其家人親自動手，以循環再用物料製作聖誕裝飾，並透過旗下會員計劃Sino Club將比賽擴展至公眾參與。是次比賽共接獲近800件作品，部分已於Sino Club Facebook、信和旗下酒店、會所、寫字樓及住宅物業展出。同時，信和亦邀請張瑋晉舉辦工作坊，教授小朋友運用創意將飲料鋁罐升級再造成聖誕飾物，至於旗艦商場奧海城及荃新天地，亦以環保節日為主題，分別設立2,000呎生態環保溜冰場，及以膠樽回收及企鵝保育為主題設計的遊樂區，在社區推動綠色聖誕。