快商務丨亞太區首間O2O概念店進駐西營盤 foodpanda推出pandamart自取服務

為全力推進本地的快商務(Q-commerce)發展，foodpanda香港早前宣布旗下24小時網上超市pandamart，於西營盤區開設亞太區首間O2O概念店，融合線上線下營商模式，並與foodpanda新加坡同步推出pandamart自取服務，完善用戶購物體驗，進一步滿足顧客的各個消費場景。

現時pandamart的服務範圍涵蓋全港17區，根據去年數據，西營盤區的訂單金額增長為全港最高，較前年相比錄得74%增幅，因此平台才決定以該區為首個概念店選址。店內特別設有陳列貨架，展示多款時令蔬果、新鮮及冷凍食品及飲品，以及「HOT PICKS」專區主打每月主題熱賣商品，滿足顧客線上線下的購物體驗之餘，亦提高用戶與foodpanda的品牌互動。用戶只要於《foodpanda》應用程式內即時下單及付款，便可帶走心水貨品，下單到自取過程僅5至10分鐘。