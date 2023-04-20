快商務丨亞太區首間O2O概念店進駐西營盤 foodpanda推出pandamart自取服務

為全力推進本地的快商務(Q-commerce)發展，foodpanda香港早前宣布旗下24小時網上超市pandamart，於西營盤區開設亞太區首間O2O概念店，融合線上線下營商模式，並與foodpanda新加坡同步推出pandamart自取服務，完善用戶購物體驗，進一步滿足顧客的各個消費場景。
現時pandamart的服務範圍涵蓋全港17區，根據去年數據，西營盤區的訂單金額增長為全港最高，較前年相比錄得74%增幅，因此平台才決定以該區為首個概念店選址。店內特別設有陳列貨架，展示多款時令蔬果、新鮮及冷凍食品及飲品，以及「HOT PICKS」專區主打每月主題熱賣商品，滿足顧客線上線下的購物體驗之餘，亦提高用戶與foodpanda的品牌互動。用戶只要於《foodpanda》應用程式內即時下單及付款，便可帶走心水貨品，下單到自取過程僅5至10分鐘。
pandamart西營盤概念店開張推限定優惠
為慶祝「亞太區首間O2O概念店」隆重開幕，由即日起至2023年4月30日，新舊用戶凡在西營盤pandamart購物滿250港元並選擇自取，輸入「SYP25」即可享有25港元優惠，先到先得，送完即止。
此外，由即日起至2023年4月30日，全港用戶凡於pandamart訂購滿250港元或以上並選擇自取，輸入「PUMART」即可享20港元優惠，先到先得，額滿即止。