搶人才丨本地企業分享如何以人才提升競爭力 deel：免費「跨國招聘資源庫」助港企把握全球機遇

近年香港積極鞏固其作為人才樞紐的地位，然而持續數碼轉型加上鄰近地區「搶人才」，均對本地企業構成招攬專才的壓力之餘，並且對如何最大化利用全球機會感到困惑。一站式全球團隊支薪及人力資源管理平台Deel日前舉行研討會，邀請了初創投資顧問韋百濤Plato、BBMSL策略總裁梁早怡Joey與Generation HK業務發展總監Michelle Ho，與Deel代表北亞銷售經理廖紫華Kyle，以《「香港製造」- 本地品牌企業如何以人才提升競爭力》為主題，就招聘新晉交流意見。其中電子支付科企BBMSL的Joey坦言，尋找科技專才存在挑戰，一來本地應徵者要求較高工資水平，二來對企業的忠誠度不高；Generation HK的Michelle則指大專教授的知識追不上職業所需技能，表示有企業著重僱員技能多於學歷，更指幫助其職涯發展。