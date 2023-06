數碼轉型丨年度客戶峰會SAP NOW 2023重臨 SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士闡述行業機遇 宣布成立SAP香港雲端ERP體驗中心

SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士首度來港出席SAP NOW 2023,於主演講分享如何透過SAP的雲端配套,協助企業把握商機,為企業下一波業務躍進帶來堅實支持。

疫情過後香港經濟逐漸復甦,然而面對環球營商環境的持續不確定性,如企業管理不及早推行數碼轉型,將錯過業務增長機遇,窒礙企業發展。全球領先企業資源規劃(ERP)管理方案供應商SAP,於上周四重新舉辦實體年度客戶峰會《SAP NOW 2023》,以「飛躍合作夥伴」為主題,雲集商業和科技領袖就加速雲端數碼轉型交流互動。SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士更首度來港出席峰會,於主演講環節分享如何透過SAP的全面雲端配套,協助企業在應對全球通脹、供應鏈不穩、人才流失及ESG的挑戰下把握商機。同場黃博士更發表針對商業需要的「SAP AI」,又宣布在港成立SAP香港雲端ERP體驗中心,旨在讓決策人員能夠以更直觀的方式,深入了解SAP全方案雲端配套所帶來的優勢與益處。

SAP 立足世界半世紀 黃陳宏博士: 87% 環球商貿活動涉及 SAP 黃陳宏博士於主演講環節提到,自己能夠在疫後出席實體峰會,跟在場客戶、團隊和新知舊友相見交流,對此感到十分雀躍。作為現時全球企業管理的「通用語言」,助力全球數字經濟的數碼基建支柱。適逢去年是SAP成立50周年,黃博士總結了公司的表現與成就,包括累積多達45萬個客戶和2.3萬個策略合作夥伴,「全球百大規模企業中,99間已是SAP的客戶;而全球百大綠色企業當中,亦有97間是SAP的客戶。」再者綜觀環球商貿活動,87%涉及SAP流程,可以想像在現今經濟活動裡,它已是不可或缺。 正因如此,黃博士概述了雲端SAP全方位端到端的企業管理方案,包括為人熟悉的企業資源規劃(ERP) 方案「SAP S/4HANA Cloud」、人力資源管理套件「SAP SuccessFactors」、針對環球採購與物流供應鏈管理的「SAP Ariba」及「SAP Integrated Business Planning(IBP)」,這些都是深受客戶好評,表現包攬市場龍頭地位。

揭示 3 大趨勢 為企業轉型成更具智慧和永續發展 面對疫後新常態下全球經濟市況,黃博士引用早前德勤中國與SAP聯合發布的《香港繁榮新光景——韌性強大 機遇無限》商業展望報告,概述了幾個現象,包括香港經濟復甦步伐仍然溫和,令企業難以捕捉增長動力;高通脹和利息影響營商環境的成本效益;基於地域不穩定所引發持續的供應鏈不穩;各界對環境、社會和企業管治(ESG)的期望提升,改變生產和貿易流程;還有人才流失壓力等各方面因素。他歸納出「Drive Efficiency with Data」(以數據帶動營運效率)、「Build Resilience with Business Network」(以商業網絡建立企業韌性)和「Accelerate Growth with Sustainability」(以持續發展加速增長)3大經營趨勢,以名為「RISE with SAP」的一站式全方位方案,從數碼轉型過程中實現以上3點,並為盈利注入增速動力。

他認為,「香港企業正在進入新的增長期。一方面,香港憑藉其人才優勢、國際商業環境以及多元化的電子金融和專業服務,成為企業向全球拓展的重要平台;同時,企業也在加速數碼轉型,積極應對疫情所帶來的成本、人才和供應鏈穩定性等壓力,以及各界對環境、社會和企業管治(ESG)效益的期望。在這新的發展環境下,SAP將持續發展這市場,與更多公司及合作夥伴攜手,賦能香港企業創造高效增長以及帶來可持續發展。」針對「Drive Efficiency with Data」,他表示企業資源規劃(ERP) 方案「SAP S/4HANA Cloud」正好幫助公司不同部門各類型的商業流程整合,以致可以把零散數據更新與統一處理,令後勤流程更精簡高效。至於「Build Resilience with Business Network」,面對環球政經局勢不穩,他認為企業可善用如「SAP Ariba」、「SAP Integrated Business Planning(IBP)」等環球採購和物流供應鏈套件,借助SAP全球龐大的企業夥伴網絡,找尋成本效益更佳的方案。最後有關「Accelerate Growth with Sustainability」,他提出永續發展包含對碳中和承諾的環境部分,以及培育和保留人才促使企業可持續營運兩個方面,「前者我們的ERP方案具備企業本身以至上下流營運供應鏈的碳足跡計算功能,也支援匯出合規ESG報告,以滿足公司和政府的要求。後者可善用『SAP SuccessFactors』人力資源管理方案,從招聘、培訓增值和職涯規劃來改善員工體驗,從而增強忠誠度。」

