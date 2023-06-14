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企業專訪
2023-06-14 07:30:00

數碼轉型丨年度客戶峰會SAP NOW 2023重臨 SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士闡述行業機遇 宣布成立SAP香港雲端ERP體驗中心

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SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士首度來港出席SAP NOW 2023，於主演講分享如何透過SAP的雲端配套，協助企業把握商機，為企業下一波業務躍進帶來堅實支持。

SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士首度來港出席SAP NOW 2023，於主演講分享如何透過SAP的雲端配套，協助企業把握商機，為企業下一波業務躍進帶來堅實支持。

疫情過後香港經濟逐漸復甦，然而面對環球營商環境的持續不確定性，如企業管理不及早推行數碼轉型，將錯過業務增長機遇，窒礙企業發展。全球領先企業資源規劃(ERP)管理方案供應商SAP，於上周四重新舉辦實體年度客戶峰會《SAP NOW 2023》，以「飛躍合作夥伴」為主題，雲集商業和科技領袖就加速雲端數碼轉型交流互動。SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士更首度來港出席峰會，於主演講環節分享如何透過SAP的全面雲端配套，協助企業在應對全球通脹、供應鏈不穩、人才流失及ESG的挑戰下把握商機。同場黃博士更發表針對商業需要的「SAP AI」，又宣布在港成立SAP香港雲端ERP體驗中心，旨在讓決策人員能夠以更直觀的方式，深入了解SAP全方案雲端配套所帶來的優勢與益處。

SAP立足世界半世紀 黃陳宏博士：87%環球商貿活動涉及SAP

黃陳宏博士於主演講環節提到，自己能夠在疫後出席實體峰會，跟在場客戶、團隊和新知舊友相見交流，對此感到十分雀躍。作為現時全球企業管理的「通用語言」，助力全球數字經濟的數碼基建支柱。適逢去年是SAP成立50周年，黃博士總結了公司的表現與成就，包括累積多達45萬個客戶和2.3萬個策略合作夥伴，「全球百大規模企業中，99間已是SAP的客戶；而全球百大綠色企業當中，亦有97間是SAP的客戶。」再者綜觀環球商貿活動，87%涉及SAP流程，可以想像在現今經濟活動裡，它已是不可或缺。

正因如此，黃博士概述了雲端SAP全方位端到端的企業管理方案，包括為人熟悉的企業資源規劃(ERP) 方案「SAP S/4HANA Cloud」、人力資源管理套件「SAP SuccessFactors」、針對環球採購與物流供應鏈管理的「SAP Ariba」及「SAP Integrated Business Planning(IBP)」，這些都是深受客戶好評，表現包攬市場龍頭地位。

適逢去年是SAP成立50周年，黃博士總結了公司的表現與成就。

適逢去年是SAP成立50周年，黃博士總結了公司的表現與成就。

黃博士概述了雲端SAP全方位端到端的企業管理方案。

黃博士概述了雲端SAP全方位端到端的企業管理方案。

揭示3大趨勢 為企業轉型成更具智慧和永續發展

面對疫後新常態下全球經濟市況，黃博士引用早前德勤中國與SAP聯合發布的《香港繁榮新光景——韌性強大 機遇無限》商業展望報告，概述了幾個現象，包括香港經濟復甦步伐仍然溫和，令企業難以捕捉增長動力；高通脹和利息影響營商環境的成本效益；基於地域不穩定所引發持續的供應鏈不穩；各界對環境、社會和企業管治(ESG)的期望提升，改變生產和貿易流程；還有人才流失壓力等各方面因素。他歸納出「Drive Efficiency with Data(以數據帶動營運效率)、「Build Resilience with Business Network(以商業網絡建立企業韌性)和「Accelerate Growth with Sustainability(以持續發展加速增長)3大經營趨勢，以名為「RISE with SAP」的一站式全方位方案，從數碼轉型過程中實現以上3點，並為盈利注入增速動力。

以名為「RISE with SAP」的一站式全方位方案，從數碼轉型過程中為盈利注入增速動力。

以名為「RISE with SAP」的一站式全方位方案，從數碼轉型過程中為盈利注入增速動力。

他認為，「香港企業正在進入新的增長期。一方面，香港憑藉其人才優勢、國際商業環境以及多元化的電子金融和專業服務，成為企業向全球拓展的重要平台；同時，企業也在加速數碼轉型，積極應對疫情所帶來的成本、人才和供應鏈穩定性等壓力，以及各界對環境、社會和企業管治(ESG)效益的期望。在這新的發展環境下，SAP將持續發展這市場，與更多公司及合作夥伴攜手，賦能香港企業創造高效增長以及帶來可持續發展。」針對「Drive Efficiency with Data」，他表示企業資源規劃(ERP) 方案「SAP S/4HANA Cloud」正好幫助公司不同部門各類型的商業流程整合，以致可以把零散數據更新與統一處理，令後勤流程更精簡高效。至於「Build Resilience with Business Network」，面對環球政經局勢不穩，他認為企業可善用如「SAP Ariba」、「SAP Integrated Business Planning(IBP)」等環球採購和物流供應鏈套件，借助SAP全球龐大的企業夥伴網絡，找尋成本效益更佳的方案。最後有關「Accelerate Growth with Sustainability」，他提出永續發展包含對碳中和承諾的環境部分，以及培育和保留人才促使企業可持續營運兩個方面，「前者我們的ERP方案具備企業本身以至上下流營運供應鏈的碳足跡計算功能，也支援匯出合規ESG報告，以滿足公司和政府的要求。後者可善用『SAP SuccessFactors』人力資源管理方案，從招聘、培訓增值和職涯規劃來改善員工體驗，從而增強忠誠度。」

他歸納出「Drive Efficiency with Data」(以數據帶動營運效率)、「Build Resilience with Business Network」(以商業網絡建立企業韌性)和「Accelerate Growth with Sustainability」(以持續發展加速增長) 3大趨勢。

他歸納出「Drive Efficiency with Data」(以數據帶動營運效率)、「Build Resilience with Business Network」(以商業網絡建立企業韌性)和「Accelerate Growth with Sustainability」(以持續發展加速增長) 3大趨勢。

SAP Business AI SAP Cloud ERP Experience Center

人工智能是全球最熱科技議題，對此黃博士亦提出洞見，借助大數據和深度學習，他指出應該有屬於商業社會的AI。因此他稱SAP早已作好準備，客戶可利用的SAP方案中已陸續嵌入的「SAP Business AI」，為企業提供可靠具參考價值的建議，加快決策效率好讓抓緊市場機遇。然而他強調「SAP Business AI」是可負責任的，慎守社會道德、合規合法、資安私隱和保障商業機密。同場黃博士亦宣布在香港辦事處成立「SAP香港雲端ERP體驗中心」(SAP Cloud ERP Experience Center)，展示SAP S/4HANA CloudSAP Business Technology Platform、嵌入式AI和自動化能力。該中心與SAP的生態系統夥伴緊密合作，旨在讓香港企業，尤其是中型企業，在一個具有成本效益、規模可擴展的平台上，以簡單、可預測及快速的方式採納雲端ERP。「最重要的是讓公司決策管理層親身體驗，以了解雲端ERP的優勢和好處。」黃博士總結。

黃博士強調「SAP Business AI」是可負責任的，慎守社會道德、合規合法、資安私隱和保障商業機密。 黃博士亦宣布在香港辦事處成立「SAP香港雲端ERP體驗中心」，讓更多企業了解雲端ERP的好處。
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