數碼轉型丨OpenRice夥Equinix及香港寬頻 為後疫餐飲增值 迎通關無縫訂座 締造三強三贏

疫情反覆令餐飲業面對不同程度的營運困難和挑戰，同時美食外送平台競爭激烈，為了進一步改善客戶體驗，增加食客於平台的忠誠度，OpenRice今日宣布夥拍全球數碼基礎設施企業Equinix，以及香港寬頻企業方案(下稱香港寬頻)攜手合作，透過Equinix整合完善私有雲端與數據中心配套，以及香港寬頻穩定可靠的光纖網絡，進一步鞏固其數碼基礎設施，在後疫情時代全速擴展為一個全方位的線上線下全渠道(O2O)餐飲科技服務平台。

是次大規模策略合作項目，OpenRice將其IT系統遷移至Equinix設於香港的International Business Exchange(IBX)數據中心，並採用Equinix Internet Exchange與香港寬頻建立安全直接的獨立連接。此舉有助OpenRice為其一站式商戶網絡系統，建立更具彈性的數碼基礎設施。而Equinix Internet Exchange作為全球最大的對等互連解決方案，讓網絡服務供應商、內容供應商及企業能輕鬆且高效地交換網絡數據流量。今次部署將有助OpenRice在各個亞太區市場中，流暢處理於高峰及非高峰用餐時段當中所產生的數據流量。即使在出現網絡擁塞或突發事故時，亦能及時提供網路流量分流的選擇。對於OpenRice積極建立Rice Dollars會員機制、附有積分賺取功能的「Pay-At-Table」電子支付功能OpenRice Pay、通過app連接餐廳連帶套餐預訂的訂座服務，以及搜尋合作夥伴的會籍功能、餐飲券、外賣自取服務等，提供更流暢使用體驗。

OpenRice：預告通關後 可直接app逾萬海外餐廳訂座

隨著區內國家陸續通關恢復旅遊，因應OpenRice數碼轉型後能提升數據載力，品牌預告將拓展業務至台灣、新加坡、泰國和日本等亞太地區旅遊熱點，OpenRice行政總裁及首席技術官邱桂雄表示，平台將會無縫連接海外餐廳的後台系統，「他日遊日時，港人毋須下載《TableLog》，直接以《OpenRice》預訂日本餐廳即可，更直接快捷。」