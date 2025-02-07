旅遊趨勢丨農曆年港人外遊機票預訂增長七成 Trip.com葉卓銘：演唱會旅遊具潛力 平台增盛事門票預售業務

本港經濟持續低迷，惟無阻港人外遊意欲。Trip.com香港日前與傳媒茶敍，分享剛過去農曆新年港人出境與入境旅客的數據。Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘Eddy表示，針對個別熱門出遊地區的匯率相宜，因此港人外遊熱度仍未受本港經濟影響。他又指出香港要發展盛事經濟，透過大型活動和演唱會吸引遊客訪港，對業界極具潛力，有見及此去年平台增設訂售演唱會及展覽門票，並稱適逢今年香港迪士尼20周年，透露將與園區合作推出體驗優惠；再者「熊貓經濟」熾熱，平台最近更與海洋公園簽訂合作備忘錄，探討如何促進本港旅遊業。

港人搭飛機選乘「特選經濟艙」增1.3倍 兼指Trip.com訂機票可儲里數

活動上Eddy引述平台數據，指今個農曆新年期間，港人預訂機票外遊增長七成，預約特選經濟客艙的人數按年增加1.3倍，而最受歡迎的目的地依次為日本、中國內地、泰國、台灣和韓國；至於陸路過境方面，受惠於鐵路網絡覆蓋更完備，經高鐵到訪中國內地城市愈受歡迎，平台預約增長四成，最受歡迎的大灣區城市包括深圳、廣州、珠海、中山和佛山。

入境旅客方面，Eddy稱主要來自中國內地、台灣、日本、泰國及韓國，逾半旅客為80後和90後。他續指這些旅客具消費力，對住宿有要求，故約75%選擇4至5星酒店。