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企業專訪
2024-02-14 13:10:00

智慧城市丨MTR Lab去年審閱逾千份提案 陳定邦：超過一半為智慧城市、出行及可持續發展 旗下Carbon Wallet更減108萬公斤碳

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智慧城市丨MTR Lab去年審閱逾千份提案 陳定邦：超過一半為智慧城市、出行及可持續發展 旗下Carbon Wallet更減108萬公斤碳

智慧城市丨MTR Lab去年審閱逾千份提案 陳定邦：超過一半為智慧城市、出行及可持續發展 旗下Carbon Wallet更減108萬公斤碳

透過科技投資創造戰略價值，並提供創新方案，支持社區可持續發展的MTR Lab，其管理團隊於農曆年前邀請傳媒茶敍，回顧並展望MTR Lab的工作成績。活動上MTR Lab董事總經理陳定邦Michael表示，去年團隊已審閱了逾千份投資提案與機會，「主要來自本地科技初創，亦有來自大灣區和海外科企，按類別其中智慧城市佔、可持續發展佔和智慧出行，分別佔21%、17%與15%。」他續指4個項目更已注資支持，包括，投資智能櫃公司alfred24擴展業務，推動電子商貿衍生的最後一哩派送問題，有助減少運輸碳排放；協助法國房地產科企WeMaintain，將其基於物聯網技術的智能升降機維修保養方案引進香港；支持Ampd Energy儲能系統初創在海外發展，以減少建築工地的二氧化碳排放量及降低噪音污染；以及投資isBIM的建築信息模擬(BIM)諮詢及解決方案供應商研發其SaaS平台，並加強AI數據分析能力。

Michael又提到，坊間不同大型企業均推出針對初創類似「加速器」的計劃，然而現時MTR Lab聚焦已通過B輪融資的科技初創，亦會密切留意環球科技趨勢發展，笑言暫未有「走寶」情況。而且不同平台亦會不時互相推薦合適初創，形容市場愈活躍愈對這些科企有利。

Carbon Wallet去年協助本地減去108萬公斤碳。

Carbon Wallet去年協助本地減去108萬公斤碳。

Carbon Wallet助減108萬公斤碳

作為可持續投資者的MTR Lab，通過旗下減碳與獎賞平台Carbon Wallet，積極關注對環境的影響。Michael稱該公司在2023年在減碳量和回收記錄方面取得了顯著增長，包括減碳達108萬公斤(按年增長276%)、回收物品亦多達192萬件(按年增長227%)，而截至去年底，Carbon Wallet共有約12萬次下載及逾4萬名用戶登記註冊，亦與60多個合作夥伴合作提供個人減碳誘因。「自平台於2021年3月推出以來，累計協助減少超過138萬公斤的碳排放量，相當於約6萬棵樹一年吸收的二氧化碳量，或約5,100次從香港出發到東京的單程航班的碳排放量。」他又指適逢年內政府將實施膠袋徵費，認同Carbon Wallet作為源頭減廢，今年有望可助力政府舉措。

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至於旗下UAS(都市通)及Jove，他指剛剛去年12月推出《Jove》電動車充電和智能泊車平台，暫時UAS共有20多個合作夥伴和超過300個客戶，涵蓋房地產開發商、物業管理公司、學校及停車場管理行業等。未來亦會加大力度於這幾個子公司發展，「UAS將透過與不同夥伴合作，Jove將於港鐵旗下及非港鐵所屬場所安裝電動車充電設施，為夥伴建立無縫的智能電動車充電體驗。」他補充。

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