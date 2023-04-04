智慧物流丨MTR Lab x Alfred24 推動「最後一哩派送」服務 邁向可持續物流

MTR Lab與數碼港的策略聯盟始於2022年6月訂立，旨在推動本地創新科技發展，為香港發展成智慧城市作出貢獻。而MTR Lab宣布首個與數碼港共同投資的初創項目——香港物流科技初創alfred24。

是次投資項目結合MTR Lab龐大網絡和alfred24的物流科技優勢，為香港電子商務物流和「最後一哩派送」市場環境帶來重大革新。在是次的投資支持下，alfred24計劃於2025年之前倍增本地業務網絡至2,000多個取貨點，同時擴張其業務至大灣區，並至少進軍多一個東南亞國家市場。

alfred24 智能櫃 助減低碳排放及解決運輸需求

未來alfred24將投資於可持續的創科方案，例如以電池和太陽能發電的藍牙儲物櫃，以提升用戶體驗並減少「最後一哩派送」中70%的碳排放量。現時，alfred24客戶群遍布14個市場，當中包括香港、印尼、馬來西亞、新加坡、澳洲和英國等地區。是次共同投資將支持alfred24進一步發展現有的自家科技及擴展香港的商業網絡，並積極拓展其解決方案供應業務至其他市場。

alfred24 聯合創辦人兼行政總裁 Christian Secci表示，「在傳統電子商務物流中，每1,000次配送便會產生相當於17輛車的二氧化碳排放量，而在alfred24服務系統下碳排放將可減低至4輛車。」他感謝MTR Lab和數碼港加入成為新投資者，為業務增長帶來重要戰略價值，幫助推動香港邁向更具可持續性的城市。「有了我們自主研發的智能儲物櫃後，大眾最晚可在晚上8時前下單，最早於翌日早上8時開始，於沿途任何一個指定alfred24取貨點取件，不但紓緩了日間物流交通壓力，每1,000次配送中更可節省使用13輛運輸車。」預期雙方在今年底前實現是次共同投資項目的第一個里程碑，推出低耗能藍牙儲物櫃，此為亞太區首創的電池供電智能儲物櫃產品。alfred24更會推出人工智能軟件，用以偵查和分析最佳安裝位置，藉此完善車隊路線規劃，以進一步減少碳排放量。

MTR Lab 董事總經理陳定邦補充：「今次的共同投資項目實在地體現出MTR Lab的願景。alfred24的創新方案正為電子商務物流的市場環境帶來變革，為業界的循環供應鏈節省等候時間，並減少成本和碳排放。」