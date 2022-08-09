智慧生活丨中國移動香港iSolutions進駐中環旗艦店 展出3大企業應用場景 可即場諮詢

CMHK iSolutions展廳位於中環旗艦店一樓全層，佔地2,500呎，將重點展示一系列5G智能解決方案，更設有專人提供即場技術講解及應用咨詢。

香港要發展智慧城市，5G網絡應用至關重要。中國移動香港(CMHK)宣布於CMHK中環旗艦店開設「CMHK iSolutions展廳」，成為首個提供全面企業智能解決方案展示及即場諮詢服務的本地流動網絡營運商。展廳選址於中環旗艦店一樓全層，重點展示3大應用場景的5G智能解決方案，更設有專人即場講解及提供客戶查詢服務。

iSolutions為CMHK於今年5月全新推岀的一站式企業智能解決方案服務，集雲端架構、數據中心、大數據及人工智能(AI)等多項資訊科技(ICT)及物聯網(IoT)技術，配合CMHK涵蓋至大灣區的5G網絡，可根據本地中小企至跨境企業的個別需要部署解決方案。CMHK目前已先後為中國工商銀行及羅氏集團等企業數碼轉型，目前應用已涵蓋多個行業範疇。

iSolutions展廳的主要應用場景及行業展示範疇包括：

智慧零售

5G 消息為新一代訊息服務，支援同一訊息內發送文字、圖片、音頻、視頻等，配合中國移動香港大數據資源，幫助企業客戶於指定時間、區域投放推廣 訊 息至特定的中國移動本地及內地客戶，更精準推廣其產品服務至目標客戶群，提升市場推廣及營銷效果。

透過 CMHK 5G 網絡，最高可支援廣播級 4K 超高清 5G 直播視頻傳送，讓不同品牌及活動於社交媒體平台進行高清直播。更可配合無人機等設備，用作實時遙距進行工程指導及監察環境安全等。

智慧辦公

展示多項促進辦公室 生產力的智能方案，包括智慧電子白板以及 WorkMate 智慧辦公程式，為 企業客戶提供包括即時通訊、視頻會議、智能考勤、審批管理等多種智慧辦公服務，幫助實現全面數碼化轉型，同時提供整合式商業通訊以及協同方案，助力企業提升辦公效率。

由 iSolutions 提供的多元化 Wi-Fi 6 無線服務， 雲 Wi-Fi 較傳統 Wi-Fi 成本低、可靠性高、便捷靈活，結合雲端優越的特性。客戶能夠透過互聯網實現設備的監控工作，解决客戶因地域而限制了監控能力的痛點，並能隨時隨地更改網絡設定。

雲統一通訊( Cloud UC) 是中國移動集團首個針對企業客戶的新一代話音服務。服務支援手機應用、網頁連接及 IP 電話連接話音，讓客戶可以在任何時間及地點打出及接聽公司電話，加強團隊協作及客戶聯繫。

智慧大廈

為物業公司、商場以至酒店等提供的智慧管理方案，包括各項能夠探測室內環境、空氣質量、泥土濕度、用電情況、門磁及物件移動等的感應設備， 數據傳輸到中國移動的 OneNET 物聯網數據開放中台進行數據統一管理及可視化，通過平台可以進行實時監控，遇上異常情況時能經短 訊 平台發送警告，方便管理人員在 OneNET 中台上作出快速綜合管理。

智慧樓宇及智能洗手間等自動化設施，能監測樓宇設備的運作及人流監察及識別情況，如實時客流統計、人面識別等，提升整個樓宇的用戶體驗；展廳更設有智能停車場系統的演示模型，可自動識別車牌、監測車位狀態及導航等，實現無感出入車場；亦展岀配備了鏡頭和雷達，可自動清潔環境的 5G 機械人 ，提高人手效率與服務體驗，帶來更多客流與商機。

釐米級 超寬頻定位 系統 方案 (UWB) ， 通過超寬頻定位技術，物業管理可以對大廈物資進行精準定位以及庫存管理，亦可對工作人員或訪客進行位置與行為管理，提高大廈日常運作效率以及提高安全性。配合中國移動 5G 網絡以及雲 Wi - Fi 方案，可提高定位系統部署速度和降低成本。

地址：中環德輔道中 54-58 號中環李錦記大廈一樓