智慧生活丨助新世代追夢 Carousell轉出創業商機

近年本地經濟環境持續疲弱，百業蕭條，卻無阻年輕人創業的衝勁。根據貿發局前年進行的「初創在香港：創業者與企業的特徵」研究顯示，六成年輕人熱衷於創業，當中17%更只有20至29歲，且較多新零售企業創業。Carousell旋轉拍賣香港董事總經理黃俊仁Kevin認為，現今Z世代拒絕墨守成規，勇於冒險，「藉著Carousell旋轉拍賣擁有的高流量及精準目標客群，我們去年首次在港舉辦『Start-On Carousell』計劃，提供指導及支援，協助實踐創業夢。」

簡單用手機「影‧Post‧賣」，Kevin表示Carousell旋轉拍賣已從一個拍賣平台賦能增值。如前年及去年電腦節，分別設立「404 Store Not Found」無人展區，以幽默方式帶出「電腦商場已在你(手機app)手上」訊息，以及擺放代表舊3C產品重生的「eTree」藝術裝置，宣揚透過購買二手來減少丟棄科技產品。「最近我們還推出『全民二手師』大型品牌推廣項目，由真正用家現身說法，推動精明消費，同時教育『永續生活』的重要性。」他又引述去年尾兩個調查結果，「經濟市況不景氣，我們從消費者調查報告發現，逾八成人更願意考慮選購二手商品、九成人認為二手質量與新品差別不大；而在《Carousell旋轉拍賣再買賣指數》了解二手買賣的背後動機，顯示45%香港消費者以環保為主因，在8個受調查市場中居首位，反映大眾更習慣二手商品，且擁抱其可持續性的價值觀。」調查結果為Kevin增強信心，難怪平台連續3年於「雙十一」等節日促銷熱潮下，鼓勵大眾購買二手商品作替代方案，避免衝動及過度消費。

Start-On Carousell緊貼本地脈搏

疫情期間購買二手已變成常態，Kevin坦言現時平台平均每月交易量有3位數字的升幅，而且緊貼市況適時推出相應措施。他續說，「每5個港人就有1位有用Carousell，借助其高流量，於2020年疫初我們開設市集並邀請小店進駐，以CarouBiz推出『中小企疫轉』方案，訂閱968港元超低價的Growing Caroubiz計劃，協助在網店爭取曝光；另外響應政府推出消費券，我們為賣家刊登商品時提供啟動『消費券標籤』功能，讓買家知道賣方接受消費券。」連同夥合Zeek及GoGoX合作提供物流服務，持續照顧小店不同需要。

另外，疫境亦造就年輕人創業風氣，促使Kevin去年將新加坡「Start-On Carousell」引進來港。他簡介活動，「是次計劃為鼓勵18至30歲後生仔分享生意企劃，不論是在構想階段，還是在擴充現有業務遇上瓶頸，均可透過此計劃實現夢想。」他深信香港年輕人具備創意和反應快，亦對市場觸覺敏銳，卻欠缺守業的耐久度，容易衝動犯險，令創業難以維持。「入選組別除了能獲得Carousell的免費營銷工具，接受相關培訓，更得到包括我在內的『現役』商家擔任導師，提供經營建議。」他形容活動反應熱烈，期望能夠將計劃變成每年恆常舉行，由過往的創業家擔任下屆的導師，延續「獅子山精神」。