智慧生活丨匯聚集成關鍵支付方式 Adyen助企業接通全世界

成功的電商場景，講求靈活的支付方式，這也是便利客戶購物體驗，提升轉換率與增加回頭客的一大誘因。因此不少零售品牌都會部署全渠道付款方案，務求迎合個別地區的支付需要，將業務拓展至世界各地。Adyen香港區主管鄧啟俊Kai認為要推動線上與線下電商領域發展，Adyen居中扮演匯聚集成角色，通過金融科技統一集成連接支付供應商和收單機構，讓品牌能掌握各地客戶的消費行為，也能對未來營銷部署有更全面的景象。

Adyen香港區主管 鄧啟俊Kai。

來自荷蘭的電子支付專家 對本地零售業來說，「Adyen」這個名字較為陌生。Kai簡介了公司的背景，「我們Adyen以網上支付技術起家，2006年在荷蘭阿姆斯特丹成立，2009年簽下了全球最大團購網Groupon，2012年增設POS終端支付服務，將線上及線下的交易數據接通，業務自歐洲再發展至北美、中東及日本等亞洲地區，近年更進駐香港市場。」電子支付平台方案供應商，坊間可謂林林總總，但Kai表示能夠以單一系統串接全渠道甚至跨境支付的，只有像Adyen的少數支付專家。他又引述今年中旬的《Adyen香港零售報告2022》數據，「高達78%香港消費者在經歷過一次不理想的購物體驗後，便會放棄再到同一家商戶購物；而61%香港消費者更表示，如果零售商能在疫情期間於不同渠道銷售產品，他們亦應在社會回復正常時維持這種靈活的做法，反映客人習慣靈活消費之餘，也對此抱有期望。」他又指雖然客戶消費模式改變，惟商戶方面未追得上期望，兩者呈現落差。「簡單如網店購物，卻無法到門市退貨。那是由於商戶在不同平台採用不同結帳系統，數據無法聯通，引致門市前線無法給予相關服務。」Kai表示78%線上及線下支付系統連接的香港商戶預計，今年營業額將會錄得逾兩成增長，認為零售業界需要正視交易行為碎片化，令客戶無法享受一致的購物體驗的現實。

積極實體零售業合作 實踐智能商貿 多年來Adyen的客戶集中跨國零售巨企，近年涉足地區零售企業，甚至透過與網上市集平台合作，將服務以較低成本供應予中小企，讓更多商戶受惠。Kai分享幾個例子，「今年7月Adyen改良UNIQLO門市支付系統，透過無線射頻辨識(RFID)技術，讓顧客能快速自助結帳，提升購物體驗。」最新9月Adyen更宣布與太古酒店集團合作，為集團旗下的香港東隅酒店、東隅服務式住宅、奕居和太古廣場栢舍，改善支付流程和提升住宿體驗。Kai續說，「我們統一支付系統並提供支付資料代碼化，意即住客的支付卡資料會在網上預約或登記入住時被紀錄、加密並轉換成安全的代碼，以應用於之後的消費。這也意味着住客在酒店消費時，毋須另外簽帳或使用流動POS付款。」