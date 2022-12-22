智慧生活丨向可持續旅遊出發 Trip.com盛載5載歷程 部署全球通關

隨著各地通關，旅遊業即強勁復甦。根據國際航空運輸協會(IATA)的數據顯示，9月份全球航空總客運量，已恢復至2019年同期的73.8%，反映航班需求殷切。作為中國規模最大旅遊平台的攜程集團Trip.com Group，適逢品牌成立5周年，公司早前於澳門舉辦2022全球合作夥伴峰會上，首席執行官孫潔Jane宣布「超級全球遊」行動，積極將營銷網絡延伸至全球。她亦表示，疫情喚醒大眾對可持續旅遊的意識，指出未來旅客更願意實踐低碳出行。

中國防疫減辣，民眾流動已漸見起色。從全球宏觀角度來看，Jane認為旅行生態已經回歸了。「截至今年10月17日，全球已經有83%國家入境免隔離、63%國家入境免核酸檢測、共100個國家更完全解除了防疫限制。」她續指Trip.com沒有因疫情而中斷業務，反而趁機深化海外夥伴合作，裝備部署，「今年第二季度，綜觀集團在歐美市場的收入，已超越2019年同期，海外機票和酒店預訂量同比增長逾100%；今年上旬，《Trip.com》更首度躋身全球旅行應用程式下載排行榜前十位，尤其受韓國、泰國和香港歡迎，令人鼓舞。」現時平台囊括逾120萬種住宿選擇、逾480間航空公司班次、於16個國家提供租車服務，玩樂體驗覆蓋200多個國家。而總結平台5年來的成績，可謂逆市上升。「我們的app年均下載次數升101%、app年均訂單增長更達127%，單是截至今年第二季度，機票的預訂量同比勁升近7倍，而且跟2019年同季度相比，英、美、韓、馬、泰等主要市場的酒店預訂量，也實現三位數增長。」她續說。

可持續旅遊愈受重視

新冠疫情令大眾無法自由往來流動，改變了他們的心態和行為。Trip.com早前發表《可持續旅遊消費者報告2022》，訪問了亞洲及歐洲11個市場共7,705名受訪者，發現大家旅遊時更懂得欣賞當地人文與大自然景點，對「可持續旅遊」的解讀與意識日益提升。她解釋，「愈來愈多旅客以更全面的角度看待旅遊，除考慮到環境因素外，還著重經濟、文化和生物多樣性等。以香港受訪者為例，30.5%認為需要尊重當地文化和傳統；另有42%和40.1%則認為，減少食物浪費及即棄產品消費，亦是展現可持續旅遊的重要元素。」面對全球暖化問題，75%香港受訪者傾向支付更高旅費以抵銷碳排放。然而她亦留意到，大眾對網上旅遊平台所提供有關可持續旅遊的選擇不多，資訊亦不周全，希望平台能提供清晰標示。「例如我們已有抵銷航班二氧化碳的產品選項，供旅客實踐可持續旅遊。」

Trip Moments推動可持續旅遊

可持續旅遊漸趨普及，Trip.com利用不同渠道與用戶溝通互動，鼓勵他們實踐，並在過程中反思和重新探索。Jane指平台的Trip Moments，給予旅遊達人示範和推動。她補充，「今年我們與新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店及香港逸東酒店，聯手推出#GreenTripChallenge貼文徵集活動，分享綠色住宿、綠色出行等環保體驗及貼士，發文還能賺取Trip Coins獎賞。」再者，平台推出的「攜程口碑榜」，雲集大量優質旅行產品，能為合作夥伴帶來顯著的轉化效率。她指上榜商戶平均額外可獲得超過10%網站成交金額及20%流量；而根據最新統計，六成用戶更會選擇上榜商家消費呢。