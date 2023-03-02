智慧生活丨嚮往作息平衡 改善招聘體驗 JobsDB用數據解鎖職場趨勢

新一份財政預算案中，財爺曾指示勞福局要更新「人才清單」，以反映市場上人手需求狀況。其實這邊廂企業呻招聘難，那邊廂求職者亦嫌筍工唔易見，可見職場配對存在誤差。JobsDB香港區營運總監李政勳Bill認為，企業及機構仍在填補疫情時流失的人手，故今年勞動市場繼續由求職者主導。「我們留意到不少在職者對新職缺招攬持開放態度，惟僱員對就業期望出現變化，更追求作息平衡，也會基於整個聘請流程的體驗而左右決策。」而透過數據分析新職場趨勢，JobsDB為供求雙方展示新形勢。

香港搶人才持續升溫 JobsDB聯同市調機構the Boston Consulting Group及The Network，昨日發布《環球人才調查報告：洞悉未來招聘新趨勢》，包括香港在內，於亞太區勞動市場訪問了逾9.7萬人，發現儘管面對全球宏觀經濟存在不確定性，打工仔仍愈趨嚮往Work-Life Balance(工作與生活平衡)。Bill概述報告結果，「67%的香港受訪者表示，穩定工作與作息平衡是他們職涯規劃中最重要的元素及長期目標。此外68%受訪者表示年內獲新工作機遇接洽多次，主要來自『數據科學及人工智能』、『資訊科技』、及『企業管理』3大行業最受追捧，逾八成人反映被『筍工搵上門』數次。」他又補充，雖然近六成人指未有積極求職，但對具吸引力的新職缺持開放態度，反映企業間人才爭奪戰的情況激烈。「在後疫情職場，薪酬及職銜已非求職者的唯一考慮因素，逾半受訪者表示若在招聘體驗中有不快經歷，亦會拒絕吸引的offer。」

企業忽略招聘體驗 Bill強調縱使企業建議的薪酬待遇愈優厚，也能兼顧如混合辦公、作息平衡等工作新常態，雖可增加求職者接受offer的機率，惟招聘體驗不快仍能讓配對最終告吹。他續說，「調查亦表明52%受訪者指若招聘程序體驗差，如面試過程不愉快，他們仍會拒絕條件好的職缺。另有41%表示假如遴選過程不專業，如程序太慢或沒有條理，他們亦會婉拒。」Bill舉例42%受訪者認為若獲未來上司致電邀請加盟，將提升其接納的機會，呼籲僱主應採取更積極的招聘態度。

利用平台龐大的人才庫流量，借助AI Smarter Search增加配對準繩度。