智慧生活丨引入永續元素 WiredScore奠樓宇認證 太古地產建社區營造

WiredScore亞太區環球總監Tommy Crowley對發展香港市場，表示充滿信心。

太古地產總經理Mark Celenk坦言智慧樓宇是建構「社區營造」的關鍵要素。

全球暖化威脅物種存亡，「可持續發展」成為當下最急切的議題。對地產發展商而言，建設及營運物業消耗最多資源，佔本港總碳排放量逾六成，因此近年愈來愈多新建築採用智慧樓宇設計，以科技推動永續發展。立足半世紀的太古地產倡導「社區營造」可持續發展策略核心，引入智慧樓宇改善物管營運。近年集團跟國際物業評級平台WiredScore積極合作，為旗下物業評核與改進，獲取權威性認證。WiredScore亞太區環球總監Tommy Crowley認為，「推動智慧物業，能夠增加本港地產市場在區內的競爭力，同時實踐永續發展。」太古地產總經理-太古廣場Mark Celenk認同說法，「數碼互聯、建築抗禦力、物管科技和可持續發展，都是我們建構『社區營造』的關鍵要素。」他期望更多持份者能關注物業狀況，協助香港邁向碳中和的願景。 釐定樓宇「智慧」和「永續」 當談及怎樣界定樓宇是否「智慧」，大眾多數會從建築物本身所應用的科技「數量」而定，簡單如豎立在大堂，顯示大廈資訊的觸控儀表板等。Tommy表示這只是物業管理數碼化的一項呈現，「釐定智慧樓宇是否『達標』，箇中牽涉到嚴謹及科學化的評估與審核。作為國際認可的物業數碼網絡通訊評級平台的WiredScore，我們為業界提供WiredScore樓宇通訊和SmartScore智慧樓宇兩項認證，評估物業項目能否全面滿足現今辦公樓租戶的需要。」她解釋前者於2013年創立，屬於建築物數碼連通度的國際標準；後者於2021年疫情期間推出，評估建築物能否透過現代化的數碼平台提高效率，達致可持續發展的最高標準。「我們去年尾《實現物業數碼化，吸引未來專才》調查，訪問了香港多名大型租戶，結果高達96%受訪者願意為在智慧樓宇營運而支付額外租金；38%受訪者更表示若業主願意投放資源確保樓宇迎合未來發展需求，他們將更願意續租。」她又指幾乎所有租戶認同科技能提升可持續性，近兩成人稱是選擇寫字樓的最重視因素。「所以我們協助商業地產商達至ESG目標的同時，幫助他們加入代表靈活和韌性的『R』(Resilience)，『ESG+R』確保物業能夠適應任何自然、人文和科技變化，這才是真正的永續樓宇。」



WiredScore與SmartScore 企業要實踐數碼轉型，辦公室內外所有環境，提供無縫、可靠且穩定的5G網絡連接，對企業生產力至關重要。她表示WiredScore認證能反映建築物擁有適當的數碼基礎設施，來支持租戶當下與未來的發展。「新建築物可以在開發過程中針對連通度進行優化，這可以節省未來改裝成本的時間，及早地吸引租戶，並幫助他們在業務脫穎而出。」至於SmartScore認證，Tommy認為基於氣候暖化、疫情大流行和混合工作興起等環球趨勢而衍生出來，「企業愈趨要求更尖端的智能建築，既可提供卓越的用戶體驗與提高成本效益外，也能滿足高標準的可持續性並為未來做好充分準備。」因此評級範疇廣泛，她舉例像利用物管科技營運物業、縮減維護成本並延長建築物生命周期、建築物本身設計具備延展性、建材物料為大廈提供抗禦力、設施能關顧用家身心靈以至整個社區等。難怪建築署在2021年的可持續發展報告中已呼籲，從樓宇物業延伸至社區層面，推動建築環境永續發展進程，還要激發協同效應。

