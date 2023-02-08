智慧生活丨微網紅崛起 影響更貼地 Partipost帶動素人口碑

自從大眾娛樂轉移至社交平台後，網紅行銷便成為廣告商的主流手段。在Viu劇《百萬同居計劃》中，飾演時裝設計師阿包的徐㴓喬，曾提及採用素人代言品牌時，遭到同僚質疑成效。倡導微網紅(Key Opinion Consumer, KOC)營銷的Partipost，駐台灣共同創辦人任麒叡Tony認為，KOC更能貼地以真實口碑與影響力進行社交營銷。「我們在東南亞各地推出Partipost平台，協助素人參與品牌活動，從中賺取利潤，人人都可以做網紅！」

KOL是瞬間 KOC是細水長流 所謂「微網紅」KOC，Tony稱為「關鍵意見消費者」，「籠統講便是購買商品，將其分享，再推薦給親朋好友的消費者，也就是生活中的你和我。」他表示KOC與KOL最大的差異在於，KOL的成效可以爆發性，惟KOC同時具備消費者及宣傳者的優勢，既能深入同溫層內，不斷以真實的口碑與影響力，協助產品或服務滲透社群。「現時已不能單純以網紅粉絲規模來定奪，marketers更應著重於品牌風格與溝通重點，運用各類型網紅的同溫層引起話題，才能掌握行銷平衡。」根據市調機構Influencer Marketing Hub顯示，全球網紅行銷市場規模已在去年成長到164億美元(約1,283億港元)，預計至2028年漲至3,849億美元(約6,600億港元)；社媒管理平台HooSuite亦指出，Gen Z接觸新品牌渠道，「社交口碑」已超越「社群廣告」成為第三名，可見極具潛力。

門檻降低 為微網紅提供普及誘因 看準網紅發展，Tony在2016年與來自新加坡的Jonathan Eg與印尼的Benyamin Ramli，共同創立Partipost跨境社交營銷平台。目前業務橫跨台灣、新加坡、印尼、馬來西亞與菲律賓，去年尾更拓展至香港，今年將延伸至泰國與越南。「服務逾3,000個品牌、總共有逾80萬名網紅加入。藉跨境市場的大數據，讓品牌宣傳活動都能夠持續的分析與改善成效。」他又稱時下年輕人愈來愈著重「體驗型消費」，完成購買後再上載到Facbook或IG打卡，成為生活不可或缺的一環，人人都能輕易上網發表原創作品，展現自我。「我們的定位，就是協助這些KOL與KOC增值，透過數據將最合適的品牌活動，送到對的KOL與KOC面前，讓品牌與創作者能取得雙贏。」Partipost透過一站式的服務，像經紀人般為企業與網紅建立溝通橋樑。網紅可透過申請和接受《Partipost》app的任務，參加品牌宣傳賺取分成；品牌亦可在後台活動管理介面，容許同時間審閱大量內容，並將用戶的創作軌跡量化，匯聚成可有效分析與使用的資料庫。

Partipost香港負責人DoDo Kwong。