智慧生活丨招聘「刁」得成 Deel HR全球人力資源管理更簡便

商界「搶人才」，將眼光投放至全球人才庫，雖然疫情期間衍生出如跨地域招聘和遙距混合工作等模式，對此企業已駕輕就熟，惟獨全球人力資源管理，各地勞工法規與支薪操作有異，往往讓HR部門「頭痕」！Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng坦言，環球工作新常態正影響僱員管理思維，「面對複雜的全球人力資源，企業視野必須更具策略與前瞻性。過去一年Deel在勞動市場發展迅速，最近更體貼中小企需要，推出『Deel HR』免費網上套件，透過HR科技協助企業拓展海外業務版圖。」

估值120億美元的科企獨角獸

以一站式環球人力資源作賣點，簡化全球團隊管理的Deel，Karen表示即使宏觀經濟存在不確定性，惟去年公司仍錄得2.95億美元年度經常性收入，較前年的5,700萬美元勁升逾400%；年初更獲矽谷家族基金Emerson Collective投資，令公司最近估值高達120億美元，晉身科企獨角獸。「去年5月我們在香港推出以來，即獲包括科技、金融科技及消費品企業使用，如Casetify、Bowtie Life Insurance、GoGoX、Airwallex等，足證我們成功建構一個值得信賴，集所有合規招聘、管理及支付的綜合性平台。」

全球招聘 增聘合約員工 香港僱主意欲強

談及香港勞動市場的最新趨勢，她引述今年2月委託Rakuten Insight進行的《香港商界領袖：勞動力及招聘市場調查》結果，「我們評估了250名來自各行各業的香港商業決策者，對工作和招聘前景的看法，普遍認為人才荒(46%)仍是大環境下最迫切的挑戰，其次分別是處理混合工作或全球員工事務(12%)，以及保持工作場所的靈活性(8%)。」

Karen又指85%商業決策者願意在香港以外的市場招聘人才，並認為儘管本地市場持續開放，84%受訪者認為遙距混合工作適用於其業務發展，降低營運成本和吸納年輕人才是其誘因。「84%受訪者計劃在全職員工以外，增聘獨立合約員工，以吸納傾向靈活工作的Slasher；而且初創、企業首席級別高管和願意在外地進行招聘的商業決策者，更為願意聘請獨立合約員工。」她續指這種就業靈活性，是當下企業招攬和挽留人才的辦法，間接促成Deel的全速發展。