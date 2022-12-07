智慧生活丨提升績效 超自動化釋放生產力 FUJIFILM Business Innovation智．型辦公

企業實踐數碼化，除了軟硬件兼施外，不少管理層會忽略作業流程改革，以及考慮新營運思維。Fuji Xerox自去年初改名為FUJIFILM Business Innovation(下稱FUJIFILM BI)之後，品牌印象由企業級打印方案，躍升為更全面的業務創新，協助企業無縫轉型。適逢上月FUJIFILM BI舉辦年度Business Innovation Day 2022，會上香港董事總經理中村達也倡議「智‧型辦公」，認為透過流程超自動化、任何場所享同等全面作業體驗，以及拓展網絡安全網格，是當企業適應新常態後，老闆們要思考的未來辦公模式。

辦公室活用A.I. 釋放人力資源 提起人工智能(A.I.)，大家或會想到是領先創科技術與高端科技消費品所獨有的產物，然而中村並不認同，「A.I.不止在家電、音響等電子產品才會應用，簡單如手機自動填寫資料，以至自動撰寫電郵、網上搜尋資料，全都是A.I.領域。」他指這種嶄新「超自動化」(Hyperautomation)是傳統辦公室流程自動化的延伸，它超越了單一流程的範圍，結合多種機械工具來處理更複雜的業務程序，進一步釋放員工生產力，提升業務敏捷度、效率和加快制定決策的行動力。如FUJIFILM BI提供的Esker應付帳款雲端處理系統，透過智能影像擷取、全自動操作與電子流程管理，簡化account payable的繁瑣步驟；另有DocuSign電子簽署方案、FlexiCapture文件數碼化與利用軟件定義技術的專為資源分配而設的HCI虛擬平台等。「機械人流程自動化(RPA)可模擬人類行為運作，採集資料與分析數據，協助企業從中發掘洞見。」中村強調部署RPA僅數周內完成，過程簡易，以便企業抓緊機遇。

統一通訊策略 提供Total Experience 企業任何形式的協作，均需要每天分享最新且即時的文件，團隊同步處理、創建及修改文件時有發生，這亦是遙距工作的一大挑戰。中村認為採用統一通訊策略為客戶、員工和用戶在不同模式、裝置和應用之間帶來全面體驗(total experience)，克服各自區隔的數碼系統和人為干預，從而消除數據孤島和增強業務持續性。「我們的M-Files雲端文件管理協作平台，是一種雲端智能資訊管理(IIM)解決方案，其企業級搜索即使在流動裝置上，也能即時在企業內聯系統上查找資訊與編輯文件。對員工讀取項目計劃和協議，甚至查看與客戶相關的ERP及CRM等資訊，毋須遷移任何內容。」他續說。