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企業專訪
2022-12-07 04:29:59
日報

智慧生活丨提升績效 超自動化釋放生產力 FUJIFILM Business Innovation智．型辦公

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智慧生活丨提升績效 超自動化釋放生產力 FUJIFILM Business Innovation智．型辦公

智慧生活丨提升績效 超自動化釋放生產力 FUJIFILM Business Innovation智．型辦公

企業實踐數碼化，除了軟硬件兼施外，不少管理層會忽略作業流程改革，以及考慮新營運思維。Fuji Xerox自去年初改名為FUJIFILM Business Innovation(下稱FUJIFILM BI)之後，品牌印象由企業級打印方案，躍升為更全面的業務創新，協助企業無縫轉型。適逢上月FUJIFILM BI舉辦年度Business Innovation Day 2022，會上香港董事總經理中村達也倡議「智‧型辦公」，認為透過流程超自動化、任何場所享同等全面作業體驗，以及拓展網絡安全網格，是當企業適應新常態後，老闆們要思考的未來辦公模式。

FUJIFILMBI

(左起)FUJIFILM BI營業部總監鍾建業、香港董事總經理中村達也、創新科技及工業局副局長張曼莉、立法會科技創新界議員邱達根與公司市場部及供應鏈管理總監陳偉明，共同為活動揭幕。

辦公室活用A.I. 釋放人力資源

提起人工智能(A.I.)，大家或會想到是領先創科技術與高端科技消費品所獨有的產物，然而中村並不認同，「A.I.不止在家電、音響等電子產品才會應用，簡單如手機自動填寫資料，以至自動撰寫電郵、網上搜尋資料，全都是A.I.領域。」他指這種嶄新「超自動化」(Hyperautomation)是傳統辦公室流程自動化的延伸，它超越了單一流程的範圍，結合多種機械工具來處理更複雜的業務程序，進一步釋放員工生產力，提升業務敏捷度、效率和加快制定決策的行動力。如FUJIFILM BI提供的Esker應付帳款雲端處理系統，透過智能影像擷取、全自動操作與電子流程管理，簡化account payable的繁瑣步驟；另有DocuSign電子簽署方案、FlexiCapture文件數碼化與利用軟件定義技術的專為資源分配而設的HCI虛擬平台等。「機械人流程自動化(RPA)可模擬人類行為運作，採集資料與分析數據，協助企業從中發掘洞見。」中村強調部署RPA僅數周內完成，過程簡易，以便企業抓緊機遇。

FUJIFILMBI

企業實踐數碼化，除了軟硬件兼施外，也要新營運思維。

統一通訊策略 提供Total Experience

企業任何形式的協作，均需要每天分享最新且即時的文件，團隊同步處理、創建及修改文件時有發生，這亦是遙距工作的一大挑戰。中村認為採用統一通訊策略為客戶、員工和用戶在不同模式、裝置和應用之間帶來全面體驗(total experience)，克服各自區隔的數碼系統和人為干預，從而消除數據孤島和增強業務持續性。「我們的M-Files雲端文件管理協作平台，是一種雲端智能資訊管理(IIM)解決方案，其企業級搜索即使在流動裝置上，也能即時在企業內聯系統上查找資訊與編輯文件。對員工讀取項目計劃和協議，甚至查看與客戶相關的ERP及CRM等資訊，毋須遷移任何內容。」他續說。

FUJIFILMBI

活動當日，中村(右)更首次於元宇宙進行簽約儀式，推動代幣化數碼簽署。

FUJIFILMBI

建構Cybersecurity Mesh  為遙距工作安全把關

混合辦公的趨勢下，同事身處不同場所工作，網絡安全至關重要。中村表示企業要採取靈活、可拓展和可靠的網絡安全網格(Cybersecurity Mesh)，確保員工在分散式網絡下的連線安全。「企業應建立以A.I.驅動的安全框架，為使用多種生產力工具和終端裝置的遙距工作員工提供保障。」他續指FUJIFILM BI提供月費形式無限制次數的IT支援服務，其自家服務營運中心緊貼監察企業的網絡保安狀況，同時提供客服平台讓企業自助請求支援。「簡化IT人員管理和提升協作效益，也是釋放其生產力來參與企業數碼轉型。」他總結。

網址：https://www.fujifilm.com/fbhk/zh-hk

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