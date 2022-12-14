智慧生活丨改變行業觀念 CIExpo 2022 盡覽智慧建築

年度建築科技盛事，建造創新博覽會(CIExpo 2022)一連五日(12月13至17日)於會展盛大舉行。香港作為建設型社會，近年業界在施工過程積極應用proptech技術，協助業界數碼轉型，同時呼應政府智慧城市藍圖2.0的願景，扭轉大眾對傳統建造業為勞動密集厭惡性行業的觀念，不少年輕專才投身其中。今屆博覽雲集不少業界創科展示與軟件應用，小編精選部分攤位，為大家報道盛況。



香港建造商會：建築界yuu積分計劃 為回應政府氣候行動藍圖與2050年達至碳中和，可持續發展與ESG成企業話題。香港建造商會借用積分獎賞概念，為前線工友推出「ESG職FUN獎賞」計劃，透過履行和參與不同ESG活動賺積分換禮物；計劃同時利用區塊鏈技術建立資訊平台，為業界建構ESG指標，協助承建商貫徹ESG發展。香港建造商會理事會成員王紹恆Rex表示，計劃旨在將ESG推廣至個人層面，為社會可持續發展帶來貢獻。

香港華為國際：建造雲助力灣區發展 華為將自家先進的華為雲端技術，聯合北京構力科技共建輕量化BIM+AI智慧審圖系統，供中小型承建商採購SaaS服務的簡化版建築信息模擬技術，按需自訂功能，符合大灣區各地規範的建築設計之餘，還加入AI架構圖審核功能，大幅節省人力和時間。

智建機械：天蠍鑽 減前線高空工作 順昌機電集團旗下的智建機械，自主研發「天蠍鑽」來取代工友高空鑽探天花板的危險工序。透過平板遠隔工作，天蠍鑽能夠在1.6米X1.6米的工作範圍內，自動根據座標鑽探，而且感應範圍能遠至25米。品牌最近更加推鑽探地板機械臂，規劃路徑便可自主行動。順昌更宣布旗下物業寶軒酒店，明年將首次應用結合光伏板的玻璃幕牆，年間可節省3.5萬千瓦特小時，減少碳排放達25噸。