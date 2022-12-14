智慧生活丨改變行業觀念 CIExpo 2022 盡覽智慧建築

年度建築科技盛事，建造創新博覽會(CIExpo 2022)一連五日(12月13至17日)於會展盛大舉行。香港作為建設型社會，近年業界在施工過程積極應用proptech技術，協助業界數碼轉型，同時呼應政府智慧城市藍圖2.0的願景，扭轉大眾對傳統建造業為勞動密集厭惡性行業的觀念，不少年輕專才投身其中。今屆博覽雲集不少業界創科展示與軟件應用，小編精選部分攤位，為大家報道盛況。
香港建造商會：建築界yuu積分計劃
為回應政府氣候行動藍圖與2050年達至碳中和，可持續發展與ESG成企業話題。香港建造商會借用積分獎賞概念，為前線工友推出「ESG職FUN獎賞」計劃，透過履行和參與不同ESG活動賺積分換禮物；計劃同時利用區塊鏈技術建立資訊平台，為業界建構ESG指標，協助承建商貫徹ESG發展。香港建造商會理事會成員王紹恆Rex表示，計劃旨在將ESG推廣至個人層面，為社會可持續發展帶來貢獻。
香港華為國際：建造雲助力灣區發展
華為將自家先進的華為雲端技術，聯合北京構力科技共建輕量化BIM+AI智慧審圖系統，供中小型承建商採購SaaS服務的簡化版建築信息模擬技術，按需自訂功能，符合大灣區各地規範的建築設計之餘，還加入AI架構圖審核功能，大幅節省人力和時間。
俊和發展集團：智能控制中心保障工友安全
明年迎接55周年的俊和，近年以「[email protected]」品牌積極科技應用。是次博覽現場示範了於曉明街和曉光街公共房屋發展項目應用的智能控制中心，透過智能鏡頭與工友頭盔上的RFID，檢測工友有否佩戴合規裝備。工地吊臂等受限區域亦部署類似裝置，避免工友誤闖危險區域，減低意外風險。
智建機械：天蠍鑽 減前線高空工作
順昌機電集團旗下的智建機械，自主研發「天蠍鑽」來取代工友高空鑽探天花板的危險工序。透過平板遠隔工作，天蠍鑽能夠在1.6米X1.6米的工作範圍內，自動根據座標鑽探，而且感應範圍能遠至25米。品牌最近更加推鑽探地板機械臂，規劃路徑便可自主行動。順昌更宣布旗下物業寶軒酒店，明年將首次應用結合光伏板的玻璃幕牆，年間可節省3.5萬千瓦特小時，減少碳排放達25噸。
金門建築：ForesightTwin 提升施工效率
金門建築透過成立專責子公司Digital G，將Digital Twin數位對映轉移下放予分判商，當中ForesightTwin簡化版數據顯示和分析平台，透過實時收集物聯網數據，結合工程模擬資訊來提升施工和管理效率。現場亦示範G-EYE監控系統，具備巡邏功能的機械犬能提醒工程現場的不安全行為，減低發生意外的風險。值得一提，今年金門攤位所用的回收木材，承諾將會在展期完結後於工地重新搭建使用，減少浪費。